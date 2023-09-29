Новичок «Торпедо» Линч о Ларионове: «Великий игрок. До сих пор пересматриваю видео с игрой Профессора»

Новичок «Торпедо» Бобби Линч хочет брать пример с Игоря Ларионова.

– Что вы можете сказать о своей новой команде?

– Я знаю, что «Торпедо» – хорошая, играющая команда, здесь собрано немало перспективных, молодых ребят. Многое слышал о главном тренере – . Уверен, играть здесь будет очень весело.

– Ваш главный тренер Игорь Ларионов был известным хоккеистом в Америке, следили за его игрой?

– Конечно, я его знаю, он – великий игрок. До сих пор пересматриваю видео с игрой Профессора.

Мне нравится его стиль игры, и я хотел бы брать с него пример в некоторых моментах.

Понимаю, что могу играть очень быстро, но при необходимости могу и замедлить ход и принимать обдуманные острые решения, – сказал новичок нижегородцев.

Отметим, что в сезоне-2015/16 Линч играл вместе с Игорем Ларионовым-младшим – сыном главного тренера « » – за одну из юниорских команд в штате Мичиган.