Новичок «Торпедо» Линч о Ларионове: «Великий игрок. До сих пор пересматриваю видео с игрой Профессора»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Бобби Линч Хоккей

Новичок «Торпедо» Бобби Линч хочет брать пример с Игоря Ларионова.

– Что вы можете сказать о своей новой команде?

– Я знаю, что «Торпедо» – хорошая, играющая команда, здесь собрано немало перспективных, молодых ребят. Многое слышал о главном тренере – Игоре Ларионове. Уверен, играть здесь будет очень весело.

– Ваш главный тренер Игорь Ларионов был известным хоккеистом в Америке, следили за его игрой?

– Конечно, я его знаю, он – великий игрок. До сих пор пересматриваю видео с игрой Профессора.

Мне нравится его стиль игры, и я хотел бы брать с него пример в некоторых моментах.

Понимаю, что могу играть очень быстро, но при необходимости могу и замедлить ход и принимать обдуманные острые решения, – сказал новичок нижегородцев. 

Отметим, что в сезоне-2015/16 Линч играл вместе с Игорем Ларионовым-младшим – сыном главного тренера «Торпедо» – за одну из юниорских команд в штате Мичиган. 

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1 комментарий

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Machine Head
Самая играющая команда на сегодняшний день.
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