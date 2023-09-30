Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд. Он может перейти в СКА
Никита Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд.
27-летний голкипер заявлен вторым вратарем на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».
Таким образом, «Адмирал» начнет уже 4-ю игру подряд не с Серебряковым в роли стартового голкипера. Основным вновь будет 28-летний Павел Хомченко.
Ранее стало известно, что Серебряков может перейти в СКА. Сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене, но пока не согласовали компенсацию за вратаря.
С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
2. Плешков - 2 шатаута
3. Николаев
4. Иванов - 1 шатаут (задрафтовал Коламбусом)
ещё перспективные в СКА-Неве
5. Мойсевич
6. Герасимюк (задрафтован Флоридой)
Вот в руководстве команды действительно считают, что в текущем состоянии СКА главная "проблема" или недоработка - это вратарский вопрос?