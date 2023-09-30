Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд. Он может перейти в СКА

Никита Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд.

27-летний голкипер заявлен вторым вратарем на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с « ».

Таким образом, « » начнет уже 4-ю игру подряд не с в роли стартового голкипера. Основным вновь будет 28-летний Павел Хомченко.

Ранее стало известно, что Серебряков может перейти в СКА. Сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене, но пока не согласовали компенсацию за вратаря.

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.