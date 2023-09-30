Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд. Он может перейти в СКА

Теги СКА Автомобилист КХЛ Никита Серебряков Адмирал Павел Хомченко Хоккей

Никита Серебряков не будет стартовым вратарем «Адмирала» в 4-м матче подряд.

27-летний голкипер заявлен вторым вратарем на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». 

Таким образом, «Адмирал» начнет уже 4-ю игру подряд не с Серебряковым в роли стартового голкипера. Основным вновь будет 28-летний Павел Хомченко. 

Ранее стало известно, что Серебряков может перейти в СКА. Сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене, но пока не согласовали компенсацию за вратаря. 

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-tony
1. Маттсон
2. Плешков - 2 шатаута
3. Николаев
4. Иванов - 1 шатаут (задрафтовал Коламбусом)

ещё перспективные в СКА-Неве
5. Мойсевич
6. Герасимюк (задрафтован Флоридой)

Вот в руководстве команды действительно считают, что в текущем состоянии СКА главная "проблема" или недоработка - это вратарский вопрос?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
йозе марино
желаю Адмиралу максимально навариться на этом обмене, выжимайте из пылесоса всё что сможете, спасёте людей так сказать!)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mac Miller
Ответ SmilingBy
В КХЛ новый тренд пошёл - портить карьеры вратарям.
Возможно, Адмирал ему спасает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SmilingBy
В КХЛ новый тренд пошёл - портить карьеры вратарям.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al Al
Еще недели 2 на спортсе будет новость: он переходит в СКА, потом еще пару недель: вот вот переходит и затем может быть перейдет. Как бы эта новость уже 4ая что он переходит, а всё не перейдет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
Адмирал сливает парня, позорники.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий