Роман Ротенберг подарил Ольге Бузовой джерси с символикой «Красной машины».

Роман Ротенберг вручил Ольге Бузовой джерси с символикой «Красной Машины ». Артистка посетила детский хоккейный праздник от «Красной Машины» в Подмосковье.

Бузова в коньках вышла на площадку и прокатилась вместе с Ротенбергом, после чего они обнялись. Затем тренер «России 25» вручил Ольге джерси. В соцсетях Бузова поблагодарила Ротенберга за приглашение.

Изображение: скриншот из видео в соцсетях Ольги Бузовой.