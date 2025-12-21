Ротенберг подарил Бузовой джерси «Красной Машины», они обнялись и прокатились на коньках. Певица посетила детский хоккейный праздник в Подмосковье
Роман Ротенберг подарил Ольге Бузовой джерси с символикой «Красной машины».
Роман Ротенберг вручил Ольге Бузовой джерси с символикой «Красной Машины». Артистка посетила детский хоккейный праздник от «Красной Машины» в Подмосковье.
Бузова в коньках вышла на площадку и прокатилась вместе с Ротенбергом, после чего они обнялись. Затем тренер «России 25» вручил Ольге джерси. В соцсетях Бузова поблагодарила Ротенберга за приглашение.
Изображение: скриншот из видео в соцсетях Ольги Бузовой.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Ольги Бузовой
