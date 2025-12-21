  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг подарил Бузовой джерси «Красной Машины», они обнялись и прокатились на коньках. Певица посетила детский хоккейный праздник в Подмосковье
Фото
5

Ротенберг подарил Бузовой джерси «Красной Машины», они обнялись и прокатились на коньках. Певица посетила детский хоккейный праздник в Подмосковье

Роман Ротенберг подарил Ольге Бузовой джерси с символикой «Красной машины».

Роман Ротенберг вручил Ольге Бузовой джерси с символикой «Красной Машины». Артистка посетила детский хоккейный праздник от «Красной Машины» в Подмосковье. 

Бузова в коньках вышла на площадку и прокатилась вместе с Ротенбергом, после чего они обнялись. Затем тренер «России 25» вручил Ольге джерси. В соцсетях Бузова поблагодарила Ротенберга за приглашение. 

Изображение: скриншот из видео в соцсетях Ольги Бузовой. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Ольги Бузовой
детский хоккей
logoКрасная Машина-Юниор
logoОльга Бузова
logoРоман Ротенберг
logoДинамо Москва
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг об академии «Красная Машина»: «Хотел доказать: в России можно построить суперклуб – как «Барселона», «Милан», «Рейнджерс». Я вложился по максимуму»
11 декабря, 11:57
Роман Ротенберг: «Игроки должны расти в конкурентной среде, тогда будем получать новых Малкиных, Капризовых, Овечкиных. Чем больше будет хоккейных школ, тем лучше»
4 декабря, 19:42
Ротенберг о сотрудничестве с «Движением первых»: «Задача школы «Красная Машина-Юниор» – воспитывать граждан России, патриотов, людей с пониманием ответственности перед страной»
4 декабря, 16:30
Главные новости
Вячеслав Козлов о победе над ЦСКА: «Лучше выиграть 1:0 с 13 бросками, чем проиграть с 30. Игра вторым номером – следствие большого числа удалений»
2 минуты назад
КХЛ. «Динамо» Минск разгромило «Ладу», ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Барыс» проиграл «Сочи», «Сибирь» победила «Амур»
29 минут назад
«Шанхай» выложил сгенерированное нейросетью новогоднее промо перед матчем со «Спартаком». В нем Юрий Никулин поет про шансы клубов на плей-офф
35 минут назадВидео
Никитин о 0:1 от «Динамо»: «Слово «обидно» в спорте неприемлемо. ЦСКА сейчас на распутье, легких путей не ищем. Парни показывают многое, но результата пока нет»
сегодня, 16:10
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» примет «Монреаль»
сегодня, 13:00
«Динамо» выиграло 8 из 9 последних матчей – сегодня 1:0 с ЦСКА по буллитам
сегодня, 14:59
Сухов вспомнил, как наставлял игроков «Металлурга»: «Молодежь в углу балуется. Я говорю: «Будете хихикать так же – закончите с хоккеем»
сегодня, 14:48Видео
Сухов вспомнил матчи «Металлурга» на «Малютке»: «Минус тридцать», шайба как камень, кто не играет – у печки. Вспоминать это… Ну, было, отмораживали»
сегодня, 14:07Видео
Галимов достиг отметки 700 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. У форварда «Динамо» 228 очков в лиге
сегодня, 13:51
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Амуром»
сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много – как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в «Монреале» есть молодой Демидов»
49 минут назад
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
сегодня, 15:00Тесты и игры
Николя Руа провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 177 очков в лиге
сегодня, 14:51
«Нефтехимик» подписал контракт с Крощинским до конца сезона
сегодня, 14:43
Панарин о 5:4 с «Филадельфией»: «Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне»
сегодня, 14:36
Штюцле вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы», обойдя Хитли
сегодня, 14:17
Дерек Барак: «Магнитогорск похож на Питтсбург. Мне здесь нравится. Жизнь простая, а так как я сам простой парень, это мне подходит»
сегодня, 13:58
Люзенков о 4:2 с «Амуром»: «После тяжелого поражения ребята собрались и в нужный момент выстояли, забили голы и победили. Довольны результатом»
сегодня, 13:41
Андриевский о 2:4 от «Сибири»: «Во 2-м периоде 2 удаления нас сгубили. Очень тяжело было вернуться. Инициатива была у нас, моменты были, но реализации не было»
сегодня, 13:29
Бабаев о том, как Дер-Аргучинцев воспринял обмен: «Нормально. Он понимал, что есть ситуация, когда тебя не видят в определенной роли, и пора что-то менять. Все стороны довольны, думаю»
сегодня, 13:18