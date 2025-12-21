Комментатор матчей СКА Шестаков: «Перестройка затянулась. Вспоминаю Знарка в «Динамо», у него было 9 поражений подряд, его не уволили. В итоге клуб выиграл Кубок»
Комментатор Андрей Шестаков заявил, что перестройка в СКА затянулась.
Комментатор матчей команд системы СКА Андрей Шестаков оценил результаты клуба в текущем регулярном Fonbet Чемпионате КХЛ, заявив, что перестройка в команде затянулась. На данный момент петербуржцы занимают 6-е место в таблице Западной конференции.
«Проблемы одного клуба, ну двух, ну трех не могут быть проблемами всего отечественного хоккея. Да, конкретно для Санкт-Петербурга перестройка затянулась. Это ведь не первый и не последний раз, когда клубы плохо играют.
Вспоминаю сезон Знарка в московском «Динамо», когда у него было 9 поражений подряд и его не уволили, понимаете? А в результате команда Кубок Гагарина выиграла», – cказал Шестаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
