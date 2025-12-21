Никитин о Калинине в ЦСКА: «Знали, кого берем, не испытывали больших иллюзий. Что мы ожидали, то и получили, нам нужен игрок для ротации»

Игорь Никитин объяснил, что Сергей Калинин нужен ЦСКА для ротации.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Динамо» (0:1 Б) в матче Fonbet КХЛ высказался об игре 34-летнего форварда Сергея Калинина , с которым армейцы заключили пробный контракт 5 декабря.

– Насколько вы довольны Сергеем Калининым? Он сыграл три матча, очков не набрал.

– Юридические моменты обсудим с Игорем Есмантовичем . Что касается Сергея, мы знали кого берем, не испытывали больших ожиданий, иллюзий. Что мы ожидали, то и получили. Нам нужен игрок для ротации, учитывая, что [Кирилл] Долженков выбыл на небольшой срок, – сказал Никитин.