«Шанхай» выложил сгенерированное нейросетью новогоднее промо перед матчем со «Спартаком». В нем Юрий Никулин поет про шансы клубов на плей-офф

«Шанхай» выложил сгенерированное ИИ новогоднее промо перед матчем со «Спартаком».

«Шанхай» опубликовал сгенерированное нейросетью новогоднее промо перед матчем со «Спартаком». Команды встрется в понедельник на «СКА-Арене», матч начнется в 19:30 по московскому времени. 

Ролик «Шанхая» частично сгенерирован на основе фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В видео звучит голос Юрия Никулина, сгенерированный нейросетью: «Если б я был «Спартак», я б попал в плей-офф и командой другой был бы огорчен. Не очень плохо в восьмерку попасть, но лучше это «Драконам» отдать».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
