Джей Ти Миллер пропустит матч с «Нэшвиллом» из-за травмы плеча и пройдет обследование. Форвард с 10 шайбами – третий снайпер клуба в сезоне

Джей Ти Миллер не отправился с «Рейнджерс» на выездной матч против «Нэшвилла», который состоится в ночь на понедельник из-за повреждения. Главный тренер Майк Салливан заявил, что нападающий пройдет медобследование в Нью-Йорке. 

Форвард получил травму плеча в игре с «Филадельфией» (5:4 Б) после столкновения с защитником Ником Силером в середине третьего периода.

В 35 матчах этого сезона Миллер набрал 22 (10+12) очка, на данный момент он занимает третье место в списке лучших снайперов «Рейнджерс».

«Он значит для этой команды очень и очень многое. Во многих аспектах он лидер, в том числе эмоционально. Его игра как раз шла по восходящей, особенно в атаке. Я с ним разговаривал, и он чувствовал себя все лучше от матча к матчу.

Но, к сожалению, в начале сезона складывается так, что как только он начинает набирать форму, сразу получает повреждение. Нам придется через это пройти, но Джей Ти – игрок, которого крайне сложно заменить. Он прежде всего отличный хоккеист, но его влияние на команду ощущается во множестве разных аспектов», – сказал Салливан. 
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
