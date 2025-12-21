Николя Руа провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 177 очков в лиге
Николя Руа провел 400-й матч в НХЛ.
Нападающий «Торонто» Николя Руа провел 400-й матч в регулярках НХЛ.
Юбилейной для форварда стала игра против «Нэшвилла» (3:5). Он отметился голом в этом матче.
Всего на его счету теперь 177 (71+106) баллов в 400 играх в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
