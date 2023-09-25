Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков хочет перейти в СКА.

Ранее появилась информация о том, что СКА обменяет Сергея Иванова в «Адмирал» на Серебрякова.

Как сообщает Sport24, сделка еще не состоялась, потому что стороны не могут достичь договоренности по вопросу компенсации. При этом сам Серебряков хочет перейти в клуб из Петербурга. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний голкипер провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.

Напомним, Серебряков был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

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11 комментариев

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Cbj Fan
Я как-то не верю, выглядит как оправдание обмена.
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Ебздрогыч
Мне кажется, для Йозе Марино надо разрешить переходы в СКА прямо во время матча: вот не идет у него система, вратарь соперника все ловит, а тут хоп - в перерыве подписывает конракт со СКА и на третий период уже за них выходит. В НХЛ до такого точно не додумаются, это будет наша фишка!
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Clever_mind
Медведь из кустов кричит
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Как дела на заводе
потолок найдут как пробить и подпишут)))
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zenitka
Пусть лучше в Адмирале остается,нам не нужен
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Павел Вовченко
Сейчас будут выдавать 1000 причин, чтобы оправдать Йозе
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Cbj Fan
В СКА нет тренера, если в перекрестное ПО попадут на восточные гранды, давай до свидания.
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Rio de Janeiro
Точно ни нам с дивана осуждать лучшего вратаря прошедшего сезона КХЛ, тем более понятна логика: молодая семья, родился ребёнок, хочется быть чаще вместе, чему мешали перелёты+возможность жить в одном из красивейших городов мира и как бы мы не относились к СКА реально бороться за КГ поэтому всё понимаю
Но...
Чисто фактор такого абсолютно токсичного персонажа как Ротен автоматом обнуляет все аргументы, ибо тебя просто используют как винтик в системе 1 человека и его маниакальной цели выиграть КГ любой ценой.Примеры Самонова и Подъяпольского многому должны были научить и что от любви Питера до красот Тольятти всего ничего
В конце концов за амбициями можно ехать и в условную Казань или Динамо
В общем какой-то неоправданный кукулдизм от Серебрякова
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Как дела на заводе
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, для Йозе Марино надо разрешить переходы в СКА прямо во время матча: вот не идет у него система, вратарь соперника все ловит, а тут хоп - в перерыве подписывает конракт со СКА и на третий период уже за них выходит. В НХЛ до такого точно не додумаются, это будет наша фишка!
переход игроков из НХЛ во время матча КХЛ)))
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