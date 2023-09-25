Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков хочет перейти в СКА.

Ранее появилась информация о том, что обменяет Сергея Иванова в « » на .

Как сообщает Sport24, сделка еще не состоялась, потому что стороны не могут достичь договоренности по вопросу компенсации. При этом сам Серебряков хочет перейти в клуб из Петербурга.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний голкипер провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.

Напомним, Серебряков был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.