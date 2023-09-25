Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков хочет перейти в СКА.
Ранее появилась информация о том, что СКА обменяет Сергея Иванова в «Адмирал» на Серебрякова.
Как сообщает Sport24, сделка еще не состоялась, потому что стороны не могут достичь договоренности по вопросу компенсации. При этом сам Серебряков хочет перейти в клуб из Петербурга.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний голкипер провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.
Напомним, Серебряков был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.
Но...
Чисто фактор такого абсолютно токсичного персонажа как Ротен автоматом обнуляет все аргументы, ибо тебя просто используют как винтик в системе 1 человека и его маниакальной цели выиграть КГ любой ценой.Примеры Самонова и Подъяпольского многому должны были научить и что от любви Питера до красот Тольятти всего ничего
В конце концов за амбициями можно ехать и в условную Казань или Динамо
В общем какой-то неоправданный кукулдизм от Серебрякова