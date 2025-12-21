  • Спортс
  • Квартальнов о 7:2 с «Ладой»: «Динамо» Минск солидно играло. У нас есть мем, что их вратарь обыгрывал в прошлом году. Сегодня ребята поломали эту традицию»
0

Квартальнов о 7:2 с «Ладой»: «Динамо» Минск солидно играло. У нас есть мем, что их вратарь обыгрывал в прошлом году. Сегодня ребята поломали эту традицию»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу «Динамо» Минск над «Ладой».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о разгромной победе над «Ладой» (7:2) в домашнем матче Fonbet КХЛ, а также прокомментировал игру голкиперов соперника. 

В воротах «Лады» игру с первых минут начал Александр Трушков, после третьей пропущенной шайбы его заменил Иван Бочаров

– Хороший второй период, забили голы и это сказалось. Жаль, что пропустили в меньшинстве, такого не надо допускать. Все‑таки надо играть немножко посолидней. Довольны игрой и реализацией. Есть вещи, которые были не в очень хорошем состоянии. Готовимся к следующей игре.

– Расскажите о состоянии Мороза и Хенкеля.

– Мороз заболел, Хенкеля не было из‑за ротации.

– Почему Борикова сняли с игры?

– Нужно уметь играть на своем состоянии. Он стал немножко делать ошибки. Немного не восстановился, все‑таки молодой организм. Думаю, к следующей игре он будет готов.

– Напоминали команде о прошлой игре с этим соперником? Вы проиграли 0:1.

– Не то что напоминали… У нас есть такой мем, что их вратарь в прошлом году обыгрывал, хотя мы неплохо играли. Сегодня мы солидно сыграли, может, их вратарь был не на своей волне. Я сегодня немножко подтрунивал ребят, что нас обыгрывает вратарь. Сегодня они поломали эту традицию, – сказал Квартальнов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
