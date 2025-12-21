Форвард «Динамо» Ильенко о победе над ЦСКА: «Если бы не Подъяпольский, мы бы и в овертайм не вышли. Некрасивая игра с нашей стороны, вторым номером»
Нападающий «Динамо» Артем Ильенко высказался о победе над ЦСКА (1:0 Б) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Ильенко стал автором победной шайбы в серии буллитов.
– Бывают такие матчи. Игра некрасивая получилась с нашей стороны, вторым номером. Хорошо, что команда умеет реагировать на такие игры и доставать победы. Если бы не Подъяпольский, то, наверно, мы бы и в овертайм не вышли. Очень много вопросов к нападающим, мы должны даже в такой игре больше создавать моментов, угрозы – это наша работа.
– Как вы были выбраны на решающий буллит? Если не изменяет память, вы впервые исполнили буллит в КХЛ?
– Да. На тренировках стало получаться забивать, и сегодня доверили. Обычно редко до третьего броска доходит, так как Никита Гусев забрасывает, – заявил Ильенко.