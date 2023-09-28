Вратарь «Адмирала» Хомченко отразил 80 из 84 бросков в двух последних матчах. Серебряков, который может перейти в СКА, провел в запасе игру с «Барысом»
Павел Хомченко провел третий матч подряд в стартовом составе «Адмирала».
Команда тренера Леонида Тамбиева победила «Барыс» (3:2 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер дальневосточников Павел Хомченко отразил 40 из 42 бросков в этом матче.
Никита Серебряков, которым интересуется СКА, был заявлен на игру как запасной вратарь.
В прошлом матче против СКА (1:2) Хомченко парировал 40 из 42 бросков. В общей сложности голкипер отразил 80 из 84 бросков в двух последних встречах. Подробную статистику вратаря можно изучить здесь.
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