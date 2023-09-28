Вратарь «Адмирала» Хомченко отразил 80 из 84 бросков в двух последних матчах. Серебряков, который может перейти в СКА, провел в запасе игру с «Барысом»

Теги СКА КХЛ Барыс Никита Серебряков Адмирал Павел Хомченко Хоккей

Павел Хомченко провел третий матч подряд в стартовом составе «Адмирала».

Команда тренера Леонида Тамбиева победила «Барыс» (3:2 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер дальневосточников Павел Хомченко отразил 40 из 42 бросков в этом матче.

Никита Серебряков, которым интересуется СКА, был заявлен на игру как запасной вратарь.

В прошлом матче против СКА (1:2) Хомченко парировал 40 из 42 бросков. В общей сложности голкипер отразил 80 из 84 бросков в двух последних встречах. Подробную статистику вратаря можно изучить здесь.

8 комментариев

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sd4fmwrvz8
Йозе так и передумает и Хомченко заберет😁
+9
-2
+7
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snipe
Йозе Марино: «Так, и этого заверните!»
+5
-1
+4
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Ильмир Зайнапов
Ответ sd4fmwrvz8
Йозе так и передумает и Хомченко заберет😁
😂👍
+3
0
+3
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бык бенни
Плешков же играет отлично, сухари штампует... Но нет же, надо забирать все, что блестит, со всей лиги... Мерзко? Мерзко...
+2
0
+2
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Mac Miller
Хитрый латыш хочет запутать финна (ленинградца)
+1
0
+1
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Ильмир Зайнапов
Где 4 там и 5 вратарей🤣
+1
0
+1
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Roman Roman
Ответ sd4fmwrvz8
Йозе так и передумает и Хомченко заберет😁
обоих
0
0
0
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Angryslon
Ответ Mac Miller
Хитрый латыш хочет запутать финна (ленинградца)
Тут более хитрый план. Тамбиев специально Серебрякова игровой практики лишает и на лавке держит, чтобы он в ску растренированный пришёл и начал пылесосить 😁
0
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