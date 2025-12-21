«Нефтехимик» подписал контракт с Крощинским до конца сезона
Федор Крощинский перешел в «Нефтехимик».
«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Федором Крощинским.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Защитник начинал текущий сезон в составе «Трактора», за который провел 23 игры и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1». Вчера «Трактор» и Крощинский расторгли контракт со согласию сторон.
В прошлом сезоне защитник уже играл в «Нефтехимике» на правах аренды из «Сочи». Тогда он сыграл за команду 23 матча и записал на свой счет 3 (0+3) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости