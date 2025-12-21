Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много – как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в «Монреале» есть молодой Демидов»
Ковалев о россиянах в НХЛ: мало тех, кто может забивать много, как Овечкин.
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев высказался о том, кто из российских игроков в НХЛ мог бы достичь показателей результативности как у Александра Овечкина.
«Тяжело сказать, много потенциально возможных игроков. Однако, к сожалению, на данный момент мало тех, кто может забивать так же много, как Александр Овечкин.
Хороший потенциал есть у Кирилла Капризова, Никиты Кучерова, а в «Монреале» есть хороший молодой Иван Демидов», – сказал Ковалев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
