  • Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много – как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в «Монреале» есть молодой Демидов»
Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много – как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в «Монреале» есть молодой Демидов»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев высказался о том, кто из российских игроков в НХЛ мог бы достичь показателей результативности как у Александра Овечкина

«Тяжело сказать, много потенциально возможных игроков. Однако, к сожалению, на данный момент мало тех, кто может забивать так же много, как Александр Овечкин.

Хороший потенциал есть у Кирилла Капризова, Никиты Кучерова, а в «Монреале» есть хороший молодой Иван Демидов», – сказал Ковалев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
