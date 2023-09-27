Ротенберг о Серебрякове: «Всегда рады иметь сильнейших игроков. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них играл четвертый вратарь. Нужно иметь минимум двух сильных голкиперов»

Теги СКА возможные переходы Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Вегас Роман Ротенберг Никита Серебряков Адмирал Артемий Плешков Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном переходе Никиты Серебрякова в СКА.

– Есть ли новости про Никиту Серебрякова? Как продвигаются переговоры с «Адмиралом»?

– Надо спросить у тех, кто запустил эту новость в прессу. Мы сплетни не комментируем.

Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Это больше решение самого Никиты Серебрякова. Вам нужно задать эти вопросы в первую очередь ему. И тем, кто запускает эти слухи в прессу.

– Вы видите смысл в приобретении нового вратаря, с учетом формы Плешкова?

– У нас длинный сезон. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них играл четвертый вратарь. К сожалению, мы не знаем, как будет складываться ситуация.

Мы не можем играть с одним голкипером. В «Ак Барсе» сейчас играет третий вратарь. В хоккее могут быть разные ситуации.

Нам нужно иметь как минимум двух сильных вратарей, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Как минимум. Надо все взвесить, проанализировать. Решающий фактор имеет желание самого игрока,– сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)

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9 комментариев

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Эдуард Хакимов
Только Вегас участвовал в драфте расширения один раз, а у вас он на регулярной основе))
+9
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+9
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Евгений Мешков
Ответ Aloha-hawaii
О, ну вот, либо Николаев, либо Матссон внезапно оказался несильным вратарем - а еще недавно все были сильнейшими... ) Кто-нибудь считал, сколько было случаев, когда Йозе сам себя опровергал? :)
а еще "слабый" Подъяпольский в Ладе имеет лучшую стату в лиге. не даром в СКА вратари шлемы не раскрашивают
+6
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+6
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Вадим Абдуллин
"Мы сплетни не комментируем."
@
"Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Это больше решение самого Никиты Серебрякова. Вам нужно задать эти вопросы в первую очередь ему. И тем, кто запускает эти слухи в прессу."
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0
+4
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Aloha-hawaii
О, ну вот, либо Николаев, либо Матссон внезапно оказался несильным вратарем - а еще недавно все были сильнейшими... )
Кто-нибудь считал, сколько было случаев, когда Йозе сам себя опровергал? :)
+3
0
+3
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Евгений Исаев
Ответ dosatuy
Зачем было разыгрывать спектакль в конце сезона если Серебро окажется в Питере.
Просто мальчик Рома очень эмоционален. Сегодня хочет, завтра - нет.
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Machine Head
Роман Ротенберг: «Марат Хайруллин заслужил капитанскую нашивку. Он с первой тренировки является лидером команды». После назначения капитаном Александра Кадейкина «Мы на сто процентов доверились Марату Хайруллину как капитану, но жизнь диктует свои условия. Собрались с командой, я поговорил с Маратом, мы все обсудили. Это непростой груз – быть капитаном СКА». А вот , что сказал Ротенберг о Кадейкине после назначения капитаном «На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши…Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием. Марат Хайруллин остаётся лидером команды в раздевалке и за её пределами…»
Роман Борисович расстается с игроками легко и непринужденно. Я бы на месте Серебрякова не уходил из Адмирала.
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Евгений Исаев
Разница лишь в том, что у Вегаса на мостике был тренер, а не клоун-коллекционер))
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dosatuy
Зачем было разыгрывать спектакль в конце сезона если Серебро окажется в Питере.
+1
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Зара Рудова
Ответ Евгений Мешков
а еще "слабый" Подъяпольский в Ладе имеет лучшую стату в лиге. не даром в СКА вратари шлемы не раскрашивают
Интересная заметочка про раскраску шлемов)
+1
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