Ротенберг о Серебрякове: «Всегда рады иметь сильнейших игроков. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них играл четвертый вратарь. Нужно иметь минимум двух сильных голкиперов»

Роман Ротенберг высказался о возможном переходе Никиты Серебрякова в СКА.

– Есть ли новости про ? Как продвигаются переговоры с « »?

– Надо спросить у тех, кто запустил эту новость в прессу. Мы сплетни не комментируем.

Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Это больше решение самого Никиты Серебрякова. Вам нужно задать эти вопросы в первую очередь ему. И тем, кто запускает эти слухи в прессу.

– Вы видите смысл в приобретении нового вратаря, с учетом формы ?

– У нас длинный сезон. Когда « » выиграл , у них играл четвертый вратарь. К сожалению, мы не знаем, как будет складываться ситуация.

Мы не можем играть с одним голкипером. В «Ак Барсе» сейчас играет третий вратарь. В хоккее могут быть разные ситуации.

Нам нужно иметь как минимум двух сильных вратарей, чтобы выиграть . Как минимум. Надо все взвесить, проанализировать. Решающий фактор имеет желание самого игрока,– сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)