Ротенберг о Серебрякове: «Всегда рады иметь сильнейших игроков. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них играл четвертый вратарь. Нужно иметь минимум двух сильных голкиперов»
Роман Ротенберг высказался о возможном переходе Никиты Серебрякова в СКА.
– Есть ли новости про Никиту Серебрякова? Как продвигаются переговоры с «Адмиралом»?
– Надо спросить у тех, кто запустил эту новость в прессу. Мы сплетни не комментируем.
Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Это больше решение самого Никиты Серебрякова. Вам нужно задать эти вопросы в первую очередь ему. И тем, кто запускает эти слухи в прессу.
– Вы видите смысл в приобретении нового вратаря, с учетом формы Плешкова?
– У нас длинный сезон. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них играл четвертый вратарь. К сожалению, мы не знаем, как будет складываться ситуация.
Мы не можем играть с одним голкипером. В «Ак Барсе» сейчас играет третий вратарь. В хоккее могут быть разные ситуации.
Нам нужно иметь как минимум двух сильных вратарей, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Как минимум. Надо все взвесить, проанализировать. Решающий фактор имеет желание самого игрока,– сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)
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"Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Это больше решение самого Никиты Серебрякова. Вам нужно задать эти вопросы в первую очередь ему. И тем, кто запускает эти слухи в прессу."
Кто-нибудь считал, сколько было случаев, когда Йозе сам себя опровергал? :)
Роман Борисович расстается с игроками легко и непринужденно. Я бы на месте Серебрякова не уходил из Адмирала.