Заварухин о 3:2 с «Адмиралом»: «Сегодня 35‑летие МЧС, профессия смелых. «Автомобилист» тоже мужественно блокировал шайбы, Аликин здорово отработал»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Адмиралом».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался о победе над «Адмиралом » (3:2) в домашнем матче Fonbet КХЛ.

«Понимали, что «Адмирал» борется за плей‑офф, каждый матч играет «от ножа». Нельзя так начинать игры, нужно с первых минут играть так, как играли следующие 40 минут. В этом наш резерв, будем менять разминку или какие‑то предигровые собрания, разберем это еще с тренерским штабом. Получили неприятные голы в первом периоде, неправильно действовали при возврате.

После этого встряхнули команду, поменяли вратаря, Женька [Аликин ] вышел, здорово сыграл. Заработанное пятиминутное удаление стало решающим, могли там и больше забить, но вратарь совершал чудеса. Понравилось, как шайба ходила у команды, начиная со второго периода, был динамичный хоккей. Третий период сыграли по заданию.

Знаете, сегодня 35‑летие МЧС (День спасателя в РФ отмечается 27 декабря – Спортс’‘), профессия смелых и мужественных людей, и вот мы тоже мужественно блокировали шайбы, Женя на последнем рубеже здорово отработал. Тяжелая, важная победа для команды», – сказал Заварухин.