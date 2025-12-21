Заварухин о 3:2 с «Адмиралом»: «Сегодня 35‑летие МЧС, профессия смелых. «Автомобилист» тоже мужественно блокировал шайбы, Аликин здорово отработал»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Адмиралом» (3:2) в домашнем матче Fonbet КХЛ.
«Понимали, что «Адмирал» борется за плей‑офф, каждый матч играет «от ножа». Нельзя так начинать игры, нужно с первых минут играть так, как играли следующие 40 минут. В этом наш резерв, будем менять разминку или какие‑то предигровые собрания, разберем это еще с тренерским штабом. Получили неприятные голы в первом периоде, неправильно действовали при возврате.
После этого встряхнули команду, поменяли вратаря, Женька [Аликин] вышел, здорово сыграл. Заработанное пятиминутное удаление стало решающим, могли там и больше забить, но вратарь совершал чудеса. Понравилось, как шайба ходила у команды, начиная со второго периода, был динамичный хоккей. Третий период сыграли по заданию.
Знаете, сегодня 35‑летие МЧС (День спасателя в РФ отмечается 27 декабря – Спортс’‘), профессия смелых и мужественных людей, и вот мы тоже мужественно блокировали шайбы, Женя на последнем рубеже здорово отработал. Тяжелая, важная победа для команды», – сказал Заварухин.