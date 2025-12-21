  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о 3:2 с «Адмиралом»: «Сегодня 35‑летие МЧС, профессия смелых. «Автомобилист» тоже мужественно блокировал шайбы, Аликин здорово отработал»
0

Заварухин о 3:2 с «Адмиралом»: «Сегодня 35‑летие МЧС, профессия смелых. «Автомобилист» тоже мужественно блокировал шайбы, Аликин здорово отработал»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Адмиралом».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Адмиралом» (3:2) в домашнем матче Fonbet КХЛ. 

«Понимали, что «Адмирал» борется за плей‑офф, каждый матч играет «от ножа». Нельзя так начинать игры, нужно с первых минут играть так, как играли следующие 40 минут. В этом наш резерв, будем менять разминку или какие‑то предигровые собрания, разберем это еще с тренерским штабом. Получили неприятные голы в первом периоде, неправильно действовали при возврате.

После этого встряхнули команду, поменяли вратаря, Женька [Аликин] вышел, здорово сыграл. Заработанное пятиминутное удаление стало решающим, могли там и больше забить, но вратарь совершал чудеса. Понравилось, как шайба ходила у команды, начиная со второго периода, был динамичный хоккей. Третий период сыграли по заданию.

Знаете, сегодня 35‑летие МЧС (День спасателя в РФ отмечается 27 декабря – Спортс’‘), профессия смелых и мужественных людей, и вот мы тоже мужественно блокировали шайбы, Женя на последнем рубеже здорово отработал. Тяжелая, важная победа для команды», – сказал Заварухин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoЕвгений Аликин
logoАдмирал
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Детройтом», «Миннесота» примет «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» встретится с «Монреалем»
31 минуту назадLive
Никитин о Калинине в ЦСКА: «Знали, кого берем, не испытывали больших иллюзий. Что мы ожидали, то и получили, нам нужен игрок для ротации»
40 минут назад
«Динамо» не расстанется с Комтуа и Адамчуком, сообщил Козлов: «Непонятно, откуда эта информация. Кирилл входит в пятерку лучших защитников. По Максиму есть рабочие моменты»
55 минут назад
Вячеслав Козлов о победе над ЦСКА: «Лучше выиграть 1:0 с 13 бросками, чем проиграть с 30. Игра вторым номером – следствие большого числа удалений»
сегодня, 17:12
Ротенберг подарил Бузовой джерси «Красной Машины», они обнялись и прокатились на коньках. Певица посетила детский хоккейный праздник в Подмосковье
сегодня, 17:00Фото
КХЛ. «Динамо» Минск разгромило «Ладу», ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Барыс» проиграл «Сочи», «Сибирь» победила «Амур»
сегодня, 16:45
«Шанхай» выложил сгенерированное нейросетью новогоднее промо перед матчем со «Спартаком». В нем Юрий Никулин поет про шансы клубов на плей-офф
сегодня, 16:39Видео
Никитин о 0:1 от «Динамо»: «Слово «обидно» в спорте неприемлемо. ЦСКА сейчас на распутье, легких путей не ищем. Парни показывают многое, но результата пока нет»
сегодня, 16:10
«Динамо» выиграло 8 из 9 последних матчей – сегодня 1:0 с ЦСКА по буллитам
сегодня, 14:59
Сухов вспомнил, как наставлял игроков «Металлурга»: «Молодежь в углу балуется. Я говорю: «Будете хихикать так же – закончите с хоккеем»
сегодня, 14:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Динамо» Ильенко о победе над ЦСКА: «Если бы не Подъяпольский, мы бы и в овертайм не вышли. Некрасивая игра с нашей стороны, вторым номером»
26 минут назад
Джей Ти Миллер пропустит матч с «Нэшвиллом» из-за травмы плеча и пройдет обследование. Форвард с 10 шайбами – третий снайпер клуба в сезоне
сегодня, 17:32
Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много – как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в «Монреале» есть молодой Демидов»
сегодня, 16:25
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
сегодня, 15:00Тесты и игры
Николя Руа провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 177 очков в лиге
сегодня, 14:51
«Нефтехимик» подписал контракт с Крощинским до конца сезона
сегодня, 14:43
Панарин о 5:4 с «Филадельфией»: «Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне»
сегодня, 14:36
Штюцле вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы», обойдя Хитли
сегодня, 14:17
Дерек Барак: «Магнитогорск похож на Питтсбург. Мне здесь нравится. Жизнь простая, а так как я сам простой парень, это мне подходит»
сегодня, 13:58
Люзенков о 4:2 с «Амуром»: «После тяжелого поражения ребята собрались и в нужный момент выстояли, забили голы и победили. Довольны результатом»
сегодня, 13:41