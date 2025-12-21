«Динамо» не расстанется с Комтуа и Адамчуком, сообщил Козлов: «Непонятно, откуда эта информация. Кирилл входит в пятерку лучших защитников. По Максиму есть рабочие моменты»

«Динамо» не рассматривает уход Кирилла Адамчука и Максима Комтуа.

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над ЦСКА (1:0 Б) заявил, что бело-голубые не собираются отказаться от защитника Кирилла Адамчука и нападающего Максима Комтуа .

Ранее появилась информация , что «Динамо » может расстаться с несколькими игроками, среди которых Комтуа и Адамчук.

– Насколько правда, что Адамчук может покинуть команду, как и Комтуа?

– Это не соответствует действительности. Не знаю, кто это запускает. Адамчук входит в пятерку лучших защитников. По Комтуа есть рабочие моменты, но мы работаем над этим. Непонятно, откуда эта информация берется, – сказал Козлов.