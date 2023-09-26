Дементьев о Серебрякове в СКА: «Переход больше нужен игроку. Он устал от перелетов, наверное. Для «Адмирала» это не потеря, Хомченко – шикарный вратарь»

Алексей Дементьев высказался о возможном переходе Никиты Серебрякова в СКА.

«Переход Серебрякова в на текущий момент больше нужен самому игроку, так как он, наверное, устал от такого количества перелетов. На мой взгляд, прямой потребности СКА в ведущем вратаре нет, но они исполняют предыдущие наработки, что в свою очередь вызывает уважение. Сказали – сделали!

Не могу не отметить великолепную селекционную работу менеджмента и требования тренерского штаба « ». В клубе подобрали мастеровитых игроков, создали мобильную, неординарную и крайне неудобную команду для соперников.

Как пример, вырастили шикарного вратаря Хомченко, который достаточно долго ждал своего шанса, и уход Серебрякова для них потерей не является. Кстати, Хомченко – это второй вратарь после Константина Волкова, который уезжал для игры в Европе, чтобы получить признание на родине», – считает агент и хоккейный эксперт.

Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)