Дементьев о Серебрякове в СКА: «Переход больше нужен игроку. Он устал от перелетов, наверное. Для «Адмирала» это не потеря, Хомченко – шикарный вратарь»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Алексей Дементьев Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Павел Хомченко Хоккей

Алексей Дементьев высказался о возможном переходе Никиты Серебрякова в СКА.

«Переход Серебрякова в СКА на текущий момент больше нужен самому игроку, так как он, наверное, устал от такого количества перелетов. На мой взгляд, прямой потребности СКА в ведущем вратаре нет, но они исполняют предыдущие наработки, что в свою очередь вызывает уважение. Сказали – сделали!

Не могу не отметить великолепную селекционную работу менеджмента и требования тренерского штаба «Адмирала». В клубе подобрали мастеровитых игроков, создали мобильную, неординарную и крайне неудобную команду для соперников.

Как пример, вырастили шикарного вратаря Хомченко, который достаточно долго ждал своего шанса, и уход Серебрякова для них потерей не является. Кстати, Хомченко – это второй вратарь после Константина Волкова, который уезжал для игры в Европе, чтобы получить признание на родине», – считает агент и хоккейный эксперт.

Серебряков хочет перейти в СКА из «Адмирала». Обмен еще не состоялся, так как клубы не договорились о компенсации (Sport24)

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jenqa123
Так СКА тоже устает от перелётов, судя по интервью Роман Борисыча
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
То есть для Адмирала не потеря, а ничего, что для СКА - усиление?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Конечно-конечно, лучший вратарь прошлого сезона и благодаря которому дошли до 2 раунда плей-офф, не потеря
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Переход очень нужен Николаеву, Маттссону и особенно Плешкову, каждый из них мечтает с трибун наблюдать за игрой мастера
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Пятницкий
Так пусть тогда СКА Хомченко забирает, раз шикарный вратарь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Смешнее сегодня уже ничего не будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ILICH
Видимо по мнению хоккейных экспертов за кубок Гагарина только СКА и борется, ни Салават, ни Магнитка, ни Локо, ни Торпедо, никто другой. Так давайте ска отдадим кубок, а остальные клубы будут играть в хоккей между собой за какой нибудь другой трофей, но уже без СКА
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stephan
«Потребности нет, но они исполняют предыдущие наработки…»
Когда надо одновременно прогнуться и похвалить, то в дело вступают заслуженные эксперты, агенты, экс тренеры-тафгаи, короче любое действие готовы оправдать эти люди.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Ответ Jenqa123
Так СКА тоже устает от перелётов, судя по интервью Роман Борисыча
Чтобы не уставать от перелётов, надо в каждом городе, где базируется команда КХЛ иметь по одному боеспособному составу СКА, ну чтобы не летать. Это и есть следующие наработки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Ответ jqzn88xn6n
То есть для Адмирала не потеря, а ничего, что для СКА - усиление?)
Эксперд же сказал, что его переход для его же блага, чтобы не уставать от перелётов, а СКА он не особо и нужен. Самому-то Серебрякову хоть сказали, что его просто взяли до кучи, чтобы был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий