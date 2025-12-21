Стэмкос набрал 1209-е очко в карьере и разделил с Николлсом 50-е место в истории НХЛ

Стивен Стэмкос набрал 1209 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Нападающий «Нэшвилла » Стивен Стэмкос сделал ассист и забил гол в матче с «Торонто » (5:3).

Таким образом, 35-летний канадец набрал 1209 (595+614) очков в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и разделил с Берни Николлсом 50-е место в истории НХЛ .