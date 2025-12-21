Вячеслав Козлов про обмен Джиошвили: «Он в «Динамо» играл 4 года, чуть‑чуть закислился. Желаю ему удачи в «Тракторе». Дер‑Аргучинцев добавит нам креатива»
Вячеслав Козлов оценил обмен Максима Джиошвили на Семена Дер-Аргучинцева.
Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над ЦСКА (1:0 Б) высказался про обмен Максима Джиошвили в «Трактор». Бело-голубые в субботу объявили об уходе 29-летнего форварда, взамен московский клуб получил Семена Дер-Аргучинцева.
– У вас есть понимание, как будете использовать Семена Дер‑Аргучинцева?
– Скорее всего, мы будем использовать его с краю. Он добавит креатива. Ему и Джиошвили нужна была перезагрузка, поэтому обмен пойдет обоим на пользу. Думаю, он сыграет уже в Минске.
Джиошвили четыре года играл в «Динамо» и чуть‑чуть закислился. Иногда нужен новый коллектив, тренер. У нас выходит Кудрявцев скоро и Максиму было бы сложно найти применение. Желаю ему удачи в «Тракторе», – сказал Козлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
