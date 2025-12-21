Панарин о 5:4 с «Филадельфией»: «Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне»
Артемий Панарин высказался о матче «Рейнджерс» против «Филадельфии».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о домашнем матче против «Филадельфии» (5:4 Б).
«Рейнджерс» проиграли 2 предыдущие домашние игры. Клуб выиграл всего 5 из 18 матчей дома в нынешнем сезоне.
По ходу матча против «Филадельфии» команда отыгралась с 2:4.
«Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне.
Приятно одержать эту победу, особенно с таким камбэком», – сказал Панарин.
Панарин с дублем и победным буллитом – 1-я звезда матча с «Филадельфией». У форварда «Рейнджерс» 36 очков в 36 играх сезона
