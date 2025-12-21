  • Спортс
0

Панарин о 5:4 с «Филадельфией»: «Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне»

Артемий Панарин высказался о матче «Рейнджерс» против «Филадельфии».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о домашнем матче против «Филадельфии» (5:4 Б).

«Рейнджерс» проиграли 2 предыдущие домашние игры. Клуб выиграл всего 5 из 18 матчей дома в нынешнем сезоне.

По ходу матча против «Филадельфии» команда отыгралась с 2:4.

«Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне.

Приятно одержать эту победу, особенно с таким камбэком», – сказал Панарин.

Панарин с дублем и победным буллитом – 1-я звезда матча с «Филадельфией». У форварда «Рейнджерс» 36 очков в 36 играх сезона

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
