Назаров заявил, что «Адмиралу» нужно отдать Серебрякова: «Есть Москва и Петербург. СКА и ЦСКА – лицо КХЛ, на них лига держится»

Теги ЦСКА СКА Андрей Назаров КХЛ Динамо Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров объяснил, почему «Адмирал» должен опустить Никиту Серебрякова в СКА.

Команды ведут переговоры о трансфере голкипера в клуб из Санкт-Петербурга

«Мы живем в России. Всю жизнь есть Москва и Санкт-Петербург, куда стремятся в том числе профессиональные спортсмены. ЦСКА и СКА – это лицо нашей лиги.

Испокон веков было так, когда в том же Советском Союзе ЦСКА забирал себе в состав всех лучших, дальше в очереди шли «Динамо» Москва и «Спартак».

Я сам так попал из Челябинска в московское «Динамо» за мешок шайб.

Если СКА хочет видеть в своих рядах вратаря Никиту Серебрякова, то, при всем уважении к «Адмиралу», надо его отдавать, пока через несколько месяцев человек не ушёл бесплатно.

Нашу лигу знают во всем мире именно потому, что в ней есть звездные клубы. Это нужно признать.

Как я понимаю, армейцы готовы отдать взамен молодого талантливого вратаря, наверняка будет и денежная компенсация.

Руководство «Адмирала» в лице господина Ана (генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан) работает в КХЛ недавно.

Мы все трудимся на благо российского хоккея, заботимся об имидже лиги.

КХЛ держится на трех китах: есть ЦСКА, СКА, московское «Динамо» и все остальные», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morozov92
Ахахах сказочный ….
+43
0
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хей-Хо, а ну пошли!
Образцовый кондом, эталонный, можно сказать.
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Semenov
Тогда пусть и играют втроем по 80 матчей за сезон
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima91Caps
ну он конченый, тут ничего нового никто не узнал
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Goodvin55
Весь наш хоккей держится на трёх китах: Кожевников, Плющев и Назаров.))) А вообще конечно когда Назаров говорит что то про имидж - это смешно, потому что у него самого имидж неуравновешенного быдла, работающего языком на благо Ротенберга.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AntOn
Мешок шайб снова заговорил 🤦🏻‍♂️
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maxhonda
А что, так подумать, мешок шайб - адекватная цена за назарова
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Чего уж там КХЛ - вся Россия по такому принципу живет.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yossarian23
«Когда люди из Москвы приходят и требуют переспать с твоей женой, надо отдавать. Меня так же отдали за мешок шайб»
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Красавин
Сказочный идиот
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Джон Торторелла заявил, что «Эдмонтону» нужно отдать Макдэвида: «Есть Нью-Йорк и Монреаль. Рейнджерс и Канадиенс – лицо НХЛ, на них лига держится».
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
"Только при мудром руководстве Романа Борисовича Серебряков сможет вырасти в хорошего вратаря" - долизнул Назаров.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadyan_chel1994
Представляю в нхл какой нибудь бывший тафгай скажет: есть только нью йорк и ЛА, всякие детройты пусть отдают туда игроков
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
Это как барин крепостную девку требует ему привести. Сама если не пойдет, дура, то силком приволокут. Такую честь, понимаешь, оказывает его бларродие.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
Тааак! Что там говорил этот «недозадорнов» Задоров? Назаров бот? Охотно верю! Потому что, хоккеист Назаров играл в сильнейшей Лиге мира, и он должен в том числе знать, почему эта лига так сильна! Потому что там невозможно по щелчку пальца, по хотению хозяина клуба, по желанию царя батюшки и даже Господа Бога взять любого интересного хоккеиста из одной команды и забрать в свой клуб, потому что он фаворитней в верхах и в умах...!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куприн
Испокон веков, в Советском Союзе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камский скаузер
Ну так пусть эти три клуба в отдельной лиге играют что ли - московско-петербургской...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ds_hawk
Конченный..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pulyalke
мне кажется, что если предложить его усыпить, то эта такая же дичь, что он предлагает или нет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нагрузки Сборной
У СКА и Динамо на двоих меньше финалов КГ, чем у Ак Барса. Киты нашлись тоже мне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex the brave
Таблетки некоторые теперь не достать, Назарову будет только хуже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kenshin
И они ещё сравнивают этот колхоз с НХЛ... 😐 Мда, тотальная деградация всех сфер жизни в России, не обходит стороной и спорт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brassic
Давайте вообще 2 клуба этих оставим, а Назарова главным тренером обоих клубов сразу. Отбитый…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Тогда сделайте чемпионат как в ГДР. И пускай весь сезон бодаются,как два барана. Назаров совсем отупел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmtsv
"...должен опустить Никиту Серебрякова в СКА."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий