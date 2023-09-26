Назаров заявил, что «Адмиралу» нужно отдать Серебрякова: «Есть Москва и Петербург. СКА и ЦСКА – лицо КХЛ, на них лига держится»
Андрей Назаров объяснил, почему «Адмирал» должен опустить Никиту Серебрякова в СКА.
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«Мы живем в России. Всю жизнь есть Москва и Санкт-Петербург, куда стремятся в том числе профессиональные спортсмены. ЦСКА и СКА – это лицо нашей лиги.
Испокон веков было так, когда в том же Советском Союзе ЦСКА забирал себе в состав всех лучших, дальше в очереди шли «Динамо» Москва и «Спартак».
Я сам так попал из Челябинска в московское «Динамо» за мешок шайб.
Если СКА хочет видеть в своих рядах вратаря Никиту Серебрякова, то, при всем уважении к «Адмиралу», надо его отдавать, пока через несколько месяцев человек не ушёл бесплатно.
Нашу лигу знают во всем мире именно потому, что в ней есть звездные клубы. Это нужно признать.
Как я понимаю, армейцы готовы отдать взамен молодого талантливого вратаря, наверняка будет и денежная компенсация.
Руководство «Адмирала» в лице господина Ана (генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан) работает в КХЛ недавно.
Мы все трудимся на благо российского хоккея, заботимся об имидже лиги.
КХЛ держится на трех китах: есть ЦСКА, СКА, московское «Динамо» и все остальные», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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