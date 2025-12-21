  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Десятков о 2:7 от «Динамо» Минск: «Безвольная и бесхарактерная игра. Я не угадал с составом. Беру ответственность на себя»
0

Десятков о 2:7 от «Динамо» Минск: «Безвольная и бесхарактерная игра. Я не угадал с составом. Беру ответственность на себя»

Павел Десятков после 2:7 от «Динамо» Минск: большая доля вины в проигрыше – моя.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о разгромном поражении от минского «Динамо» (2:7) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ, взяв ответственность за поражение на себя. 

– С первых минут матча стало понятно, что вышла играть одна команда. Наша команда проиграла сегодня по всем статьям. Я сейчас буду говорить от себя, не от тренерского штаба. Большая доля вины в проигрыше – моя. Я не угадал с составом, была другая идея, но, сославшись на прошлый матч, не стал менять большинство игроков.

Второе – когда я принял команду в сентябре, говорил ребятам: «Уступить можно, проиграть нельзя». А сегодня мы проиграли. Это, наверное, первая такая игра, безвольная, бесхарактерная. Да и не игра, наверное. Поэтому сегодня я беру вину полностью на себя, всю ответственность за это поражение. Тут есть над чем задуматься.

– Команда много играла в меньшинстве.

– Были отрицательные эмоции, их надо направлять на ворота соперника. Надо продолжать работать, как бы ни складывался матч. Надо играть за болельщиков, за эмблему на груди, за свое имя.

– Как оцените матч для Уильямса и Макарова?

– Сегодня у Макарова, наверное, совсем не сложилась игра. Уильямс сыграл неплохо. Но у нас сегодня много нападающих выпало, в атаке мы выглядели беспомощно.

– Почему решили поменять вратаря после третьего гола?

– Трушков не виноват в пропущенных шайбах. Пытались как‑то исправить ситуацию, встряхнуть команду. На моменте получилось, забили гол. Надо было продолжать работать, но до конца все не сработало, – сказал Десятков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Лады»
logoДинамо Минск
logoПавел Десятков
logoЛада
logoМатч ТВ
logoКолби Уильямс
logoКХЛ
logoНиколай Макаров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Депутат Свищев о рекомендациях МОК: «Мне кажется, нас не допустят. Западные европейцы настроены негативно и агрессивно»
17 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Детройтом», «Миннесота» примет «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» встретится с «Монреалем»
25 минут назадLive
Вячеслав Козлов про обмен Джиошвили: «Он в «Динамо» играл 4 года, чуть‑чуть закислился. Желаю ему удачи в «Тракторе». Дер‑Аргучинцев добавит нам креатива»
39 минут назад
Квартальнов о 7:2 с «Ладой»: «Динамо» Минск солидно играло. У нас есть мем, что их вратарь обыгрывал в прошлом году. Сегодня ребята поломали эту традицию»
сегодня, 18:53
Никитин о Калинине в ЦСКА: «Знали, кого берем, не испытывали больших иллюзий. Что мы ожидали, то и получили, нам нужен игрок для ротации»
сегодня, 17:56
«Динамо» не расстанется с Комтуа и Адамчуком, сообщил Козлов: «Непонятно, откуда эта информация. Кирилл входит в пятерку лучших защитников. По Максиму есть рабочие моменты»
сегодня, 17:41
Вячеслав Козлов о победе над ЦСКА: «Лучше выиграть 1:0 с 13 бросками, чем проиграть с 30. Игра вторым номером – следствие большого числа удалений»
сегодня, 17:12
Ротенберг подарил Бузовой джерси «Красной Машины», они обнялись и прокатились на коньках. Поп-исполнительница посетила детский хоккейный праздник в Подмосковье
сегодня, 17:00Фото
КХЛ. «Динамо» Минск разгромило «Ладу», ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Барыс» проиграл «Сочи», «Сибирь» победила «Амур»
сегодня, 16:45
«Шанхай» выложил сгенерированное нейросетью новогоднее промо перед матчем со «Спартаком». В нем Юрий Никулин поет про шансы клубов на плей-офф
сегодня, 16:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Комментатор матчей СКА Шестаков: «Перестройка затянулась. Вспоминаю Знарка в «Динамо», у него было 9 поражений подряд, его не уволили. В итоге клуб выиграл Кубок»
49 минут назад
Стэмкос набрал 1209-е очко в карьере и разделил с Николлсом 50-е место в истории НХЛ
сегодня, 18:39
Заварухин о 3:2 с «Адмиралом»: «Сегодня 35‑летие МЧС, профессия смелых. «Автомобилист» тоже мужественно блокировал шайбы, Аликин здорово отработал»
сегодня, 18:23
Форвард «Динамо» Ильенко о победе над ЦСКА: «Если бы не Подъяпольский, мы бы и в овертайм не вышли. Некрасивая игра с нашей стороны, вторым номером»
сегодня, 18:10
Джей Ти Миллер пропустит матч с «Нэшвиллом» из-за травмы плеча и пройдет обследование. Форвард с 10 шайбами – третий снайпер клуба в сезоне
сегодня, 17:32
Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много – как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в «Монреале» есть молодой Демидов»
сегодня, 16:25
Николя Руа провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 177 очков в лиге
сегодня, 14:51
«Нефтехимик» подписал контракт с Крощинским до конца сезона
сегодня, 14:43
Панарин о 5:4 с «Филадельфией»: «Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне»
сегодня, 14:36
Штюцле вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы», обойдя Хитли
сегодня, 14:17