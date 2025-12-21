Десятков о 2:7 от «Динамо» Минск: «Безвольная и бесхарактерная игра. Я не угадал с составом. Беру ответственность на себя»

Павел Десятков после 2:7 от «Динамо» Минск: большая доля вины в проигрыше – моя.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о разгромном поражении от минского «Динамо » (2:7) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ, взяв ответственность за поражение на себя.

– С первых минут матча стало понятно, что вышла играть одна команда. Наша команда проиграла сегодня по всем статьям. Я сейчас буду говорить от себя, не от тренерского штаба. Большая доля вины в проигрыше – моя. Я не угадал с составом, была другая идея, но, сославшись на прошлый матч, не стал менять большинство игроков.

Второе – когда я принял команду в сентябре, говорил ребятам: «Уступить можно, проиграть нельзя». А сегодня мы проиграли. Это, наверное, первая такая игра, безвольная, бесхарактерная. Да и не игра, наверное. Поэтому сегодня я беру вину полностью на себя, всю ответственность за это поражение. Тут есть над чем задуматься.

– Команда много играла в меньшинстве.

– Были отрицательные эмоции, их надо направлять на ворота соперника. Надо продолжать работать, как бы ни складывался матч. Надо играть за болельщиков, за эмблему на груди, за свое имя.

– Как оцените матч для Уильямса и Макарова?

– Сегодня у Макарова, наверное, совсем не сложилась игра. Уильямс сыграл неплохо. Но у нас сегодня много нападающих выпало, в атаке мы выглядели беспомощно.

– Почему решили поменять вратаря после третьего гола?

– Трушков не виноват в пропущенных шайбах. Пытались как‑то исправить ситуацию, встряхнуть команду. На моменте получилось, забили гол. Надо было продолжать работать, но до конца все не сработало, – сказал Десятков.