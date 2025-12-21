Вячеслав Козлов о победе над ЦСКА: «Лучше выиграть 1:0 с 13 бросками, чем проиграть с 30. Игра вторым номером – следствие большого числа удалений»

Вячеслав Козлов про 1:0 с ЦСКА: лучше выиграть с 13 бросками, чем проиграть с 30.

Главный тренер «Динамо » Вячеслав Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0 Б) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Бело-голубые нанесли 13 бросков в створ за игру при 27 у игроков армейцев.

– Начали игру неплохо, заработали удаления, но, к сожалению, тут же схлопотали нарушение. Игра перевернулась и пришлось много обороняться. Не понравилось, как нападающие держали шайбу. ЦСКА уже показывает никитинский хоккей. Подьяпольский молодец.

Игра вторым номером – это следствие большого количества удалений. Одни сидят, другие играют, поэтому на нападение уже сил не хватило. Лучше выиграть 1:0 с 13 бросками, чем проиграть с 30.

– Почему именно Ильенко исполнял решающий буллит?

– У меня были подсказки по Гамзину . Решил поставить Ильенко, так как он исполняет буллиты так, как нужно, – сказал Козлов .