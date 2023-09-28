Коннор Макдэвид: «Никогда не буду проще относиться к вопросу турниров лучших против лучших. Мы так долго их пропускаем. Я не в восторге от этого»

Коннор Макдэвид высказался об участии игроков НХЛ в международных турнирах.

В 2018 и 2022 годах лига отказывалась от участия в Олимпиаде.

Макдэвид не играл за сборную Канады на турнирах лучших против лучших с МЧМ-2015. На Кубке мира-2016 он выступал за сборную молодых звезд Северной Америки.

«Я, конечно, не в восторге от этого. Гол Марио [ ] и [на Кубке Канады-1987], гол [Кросби] в 2010 году – это знаковые моменты, и они случаются только на турнирах лучших против лучших. Мы так долго их пропускаем, и все надеются вернуть их.

Я никогда не буду проще относиться к вопросу турниров лучших против лучших – это то, что меня очень сильно волнует.

Когда топ игроки говорят об этом, надеюсь, нужные люди слушают», – сказал нападающий « » .

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Бедард и Макар – в составе сборной Канады на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News