Коннор Макдэвид: «Никогда не буду проще относиться к вопросу турниров лучших против лучших. Мы так долго их пропускаем. Я не в восторге от этого»

Теги Эдмонтон Марио Лемье Сидни Кросби Уэйн Гретцки Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Кубок мира олимпийский хоккейный турнир Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался об участии игроков НХЛ в международных турнирах.

В 2018 и 2022 годах лига отказывалась от участия в Олимпиаде. 

Макдэвид не играл за сборную Канады на турнирах лучших против лучших с МЧМ-2015. На Кубке мира-2016 он выступал за сборную молодых звезд Северной Америки.

«Я, конечно, не в восторге от этого. Гол Марио [Лемье] и Гретцки [на Кубке Канады-1987], гол Сида [Кросби] в 2010 году – это знаковые моменты, и они случаются только на турнирах лучших против лучших. Мы так долго их пропускаем, и все надеются вернуть их.

Я никогда не буду проще относиться к вопросу турниров лучших против лучших – это то, что меня очень сильно волнует.

Когда топ игроки говорят об этом, надеюсь, нужные люди слушают», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Бедард и Макар – в составе сборной Канады на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News

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1 комментарий

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Аризона Койотис
Хоть кто-то в том же положении, что и Россия)
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