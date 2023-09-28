Фирстов о «Торпедо»: «В похожем стиле играют «Эдмонтон», «Каролина». Макдэвид и Драйзайтль пытаются найти друг друга передачами, отдают зрелищные пасы»

Владислав Фирстов сравнил стиль «Торпедо» с игрой «Эдмонтона» и «Каролины».

– «Торпедо» забивало очень красивые голы в ворота «Витязя». Это типичный матч для вашей команды?

– Ну да, мы играем в свой комбинационный хоккей. Передачи отдаем друг другу, играем на партнера. Хорошо, что реализовали много моментов. Могли еще больше забить. В принципе, игра для нас сложилась. Я рад, что мы победили – двигаемся дальше.

– Вы видели разные команды. Назовите, кто играет в таком же искрометном стиле, как «Торпедо»? Если брать ваши второй и третий голы в ворота «Витязя».

– Тяжело сравнивать с … Наверное, в « » так постоянно играют и . Пытаются найти друг друга передачами, отдают очень красивые зрелищные пасы. Тут идет больше наигровка звеньев.

У нас тоже сейчас актуален этот вопрос, тем более навалились травмы. Но мы на это не смотрим. Было чуть попроще в этом плане, когда мы играли в своих звеньях.

А так в похожем стиле играют «Эдмонтон», ну или « », особенно когда там был Теуво Терявяйнен. У них были красивые комбинации в большинстве, люди забивали в три-четыре касания. Там играют мастера, они все это умеют. И мы к этому стремимся, – сказал нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов.