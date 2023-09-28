Фирстов о «Торпедо»: «В похожем стиле играют «Эдмонтон», «Каролина». Макдэвид и Драйзайтль пытаются найти друг друга передачами, отдают зрелищные пасы»

Теги Торпедо Каролина Эдмонтон НХЛ КХЛ Теуво Терявяйнен Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Матч ТВ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов сравнил стиль «Торпедо» с игрой «Эдмонтона» и «Каролины».

– «Торпедо» забивало очень красивые голы в ворота «Витязя». Это типичный матч для вашей команды?

– Ну да, мы играем в свой комбинационный хоккей. Передачи отдаем друг другу, играем на партнера. Хорошо, что реализовали много моментов. Могли еще больше забить. В принципе, игра для нас сложилась. Я рад, что мы победили – двигаемся дальше.

– Вы видели разные команды. Назовите, кто играет в таком же искрометном стиле, как «Торпедо»? Если брать ваши второй и третий голы в ворота «Витязя».

– Тяжело сравнивать с НХЛ… Наверное, в «Эдмонтоне» так постоянно играют Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Пытаются найти друг друга передачами, отдают очень красивые зрелищные пасы. Тут идет больше наигровка звеньев.

У нас тоже сейчас актуален этот вопрос, тем более навалились травмы. Но мы на это не смотрим. Было чуть попроще в этом плане, когда мы играли в своих звеньях.

А так в похожем стиле играют «Эдмонтон», ну или «Каролина», особенно когда там был Теуво Терявяйнен. У них были красивые комбинации в большинстве, люди забивали в три-четыре касания. Там играют мастера, они все это умеют. И мы к этому стремимся, – сказал нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов.

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4 комментария

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SmilingBy
Каролина? Что?
+6
0
+6
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ftw2002@yandex.ru
Скромненько так сравнил)
+2
0
+2
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Матроскин52
Без ложной скромности… но играют действительно очень красиво!
+2
0
+2
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Nanip
Особенно Каролина, ну да конечно, Каролину скорее с Локомотивом можно сравнить
0
0
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