Ротенберг о словах про Немировски: «В пивной лиге Макдэвид играет летом. Это не оскорбление»

Роман Ротенберг прокомментировал свои слова о «тренере из пивной лиги».

– На предсезонке вы называли «тренером из пивной лиги». Был ли контакт с ним после этого? Может быть, переборщили с эмоциями?

– Что значит «переборщили»? В пивной лиге играют сильные хоккеисты. Макдэвид играет там летом. Это не оскорбление.

Хоккей – это игра эмоций. Мы хорошо знаем Дэвида, знакомы с ним давно. Он играл за СКА под номером 81. Я все прекрасно знаю про него.

Но когда хоккей превращается в драки и грязь – это никому не надо. Ни Дэвиду, ни мне, ни журналистам. Нам нужно, чтобы детишки хотели пойти в хоккейные секции, чтобы болельщики ходили на трибуны, чтобы у нас был высокий телевизионный рейтинг. Наша общая задача добиться этого, и мы будем к этому стремиться.

Сейчас у нас свобода мнений, что очень хорошо. Все могут высказывать правду друг другу в глаза. Главное, чтобы не за глаза, – сказал главный тренер Роман Ротенберг.

«Этот канадец, наверное, приехал из пивной лиги». Чего Ротенберг не знает о тренере Дэвиде Немировски?