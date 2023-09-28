Ротенберг о словах про Немировски: «В пивной лиге Макдэвид играет летом. Это не оскорбление»

Теги Сибирь СКА Дэвид Немировски КХЛ Роман Ротенберг любительский хоккей Коннор Макдэвид детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал свои слова о «тренере из пивной лиги».

– На предсезонке вы называли Дэвида Немировски «тренером из пивной лиги». Был ли контакт с ним после этого? Может быть, переборщили с эмоциями?

– Что значит «переборщили»? В пивной лиге играют сильные хоккеисты. Макдэвид играет там летом. Это не оскорбление.

Хоккей – это игра эмоций. Мы хорошо знаем Дэвида, знакомы с ним давно. Он играл за СКА под номером 81. Я все прекрасно знаю про него.

Но когда хоккей превращается в драки и грязь – это никому не надо. Ни Дэвиду, ни мне, ни журналистам. Нам нужно, чтобы детишки хотели пойти в хоккейные секции, чтобы болельщики ходили на трибуны, чтобы у нас был высокий телевизионный рейтинг. Наша общая задача добиться этого, и мы будем к этому стремиться.

Сейчас у нас свобода мнений, что очень хорошо. Все могут высказывать правду друг другу в глаза. Главное, чтобы не за глаза, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Этот канадец, наверное, приехал из пивной лиги». Чего Ротенберг не знает о тренере Дэвиде Немировски?

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6 комментариев

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KaizerSoze
Пробитый наглухо
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Фанат Сан-Марино
Раз уж сам МакДи играет в пивной лиге, тогда КХЛ - это димедрольно-пивная лига
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genowayy
Он коротко отвечает не умеет, видимо
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Серый
Так ты за глаза и сказал
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