Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Бедард и Макар – в составе сборной Канады на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News
Коннор Макдэвид – в составе Канады на Кубок мира по версии The Hockey News.
Издание опубликовало прогнозируемый состав канадской команды на турнир в 2025 году.
Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.
Вратари: Марк-Андре Флери, Дарси Кюмпер, Логан Томпсон;
Альтернативные варианты: Стюарт Скиннер, Картер Харт, Джордан Биннингтон, Тристан Джерри;
Защитники: Кэйл Макар, Дуги Хэмилтон, Брэндон Монтур, Ши Теодор, Джош Моррисси, Оуэн Пауэр, Девон Тэйвс, Морган Райлли;
Альтернативные варианты: Джейкоб Чикран, Алекс Пьетранжело, Аарон Экблад;
Нападающие: Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон, Сидни Кросби, Коннор Бедард, Митч Марнер, Брэйден Пойнт, Марк Стоун, Джордан Кайру, Зак Хайман, Брэд Маршанд, Стивен Стэмкос, Джаред Макканн;
Альтернативные варианты: Дилан Козенс, Картер Верхэге, Джефф Скиннер, Джонатан Юбердо, Ник Сузуки, Джон Таварес, Мэтью Барзэл, Марк Шайфли.
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