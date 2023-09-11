Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Бедард и Макар – в составе сборной Канады на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News

Коннор Макдэвид – в составе Канады на Кубок мира по версии The Hockey News.

Издание опубликовало прогнозируемый состав канадской команды на турнир в 2025 году.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Вратари: , , ;

Альтернативные варианты: Стюарт Скиннер, , , Тристан Джерри;

Защитники: Кэйл Макар, Дуги Хэмилтон, Брэндон Монтур, Ши Теодор, Джош Моррисси, Оуэн Пауэр, Девон Тэйвс, Морган Райлли;

Альтернативные варианты: Джейкоб Чикран, Алекс Пьетранжело, Аарон Экблад;

Нападающие: Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон, Сидни Кросби, Коннор Бедард, Митч Марнер, Брэйден Пойнт, Марк Стоун, Джордан Кайру, Зак Хайман, Брэд Маршанд, Стивен Стэмкос, Джаред Макканн;

Альтернативные варианты: Дилан Козенс, Картер Верхэге, Джефф Скиннер, Джонатан Юбердо, Ник Сузуки, Джон Таварес, Мэтью Барзэл, Марк Шайфли.

Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин и Василевский – в составе сборной России на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News