Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Бедард и Макар – в составе сборной Канады на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News

Теги Марк-Андре Флери Сидни Кросби Сборная Канады по хоккею НХЛ Джон Таварес Кубок мира Стивен Стэмкос Алекс Пьетранжело Джефф Скиннер Брэд Маршанд Дуги Хэмилтон Джонатан Юбердо Марк Шайфли Джордан Биннингтон Дарси Кюмпер Морган Райлли Марк Стоун Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Джош Моррисси Аарон Экблад Джаред Макканн Мэтью Барзэл Брэйден Пойнт Митч Марнер Ши Теодор Зак Хайман Джейкоб Чикран Тристан Джерри Джордан Кайру Девон Тэйвс Брэндон Монтур Картер Харт Кэйл Макар Ник Сузуки Дилан Козенс Стюарт Скиннер Картер Верхэге Логан Томпсон Коннор Бедард Оуэн Пауэр Хоккей

Коннор Макдэвид – в составе Канады на Кубок мира по версии The Hockey News.

Издание опубликовало прогнозируемый состав канадской команды на турнир в 2025 году.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Вратари: Марк-Андре Флери, Дарси Кюмпер, Логан Томпсон;

Альтернативные варианты: Стюарт Скиннер, Картер Харт, Джордан Биннингтон, Тристан Джерри;

Защитники: Кэйл Макар, Дуги Хэмилтон, Брэндон Монтур, Ши Теодор, Джош Моррисси, Оуэн Пауэр, Девон Тэйвс, Морган Райлли;

Альтернативные варианты: Джейкоб Чикран, Алекс Пьетранжело, Аарон Экблад;

Нападающие: Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон, Сидни Кросби, Коннор Бедард, Митч Марнер, Брэйден Пойнт, Марк Стоун, Джордан Кайру, Зак Хайман, Брэд Маршанд, Стивен Стэмкос, Джаред Макканн;

Альтернативные варианты: Дилан Козенс, Картер Верхэге, Джефф Скиннер, Джонатан Юбердо, Ник Сузуки, Джон Таварес, Мэтью Барзэл, Марк Шайфли. 

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12 комментариев

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Crosby174
Вратарская бригада 🤣🤣🤣
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Crosby174
Макканн в основном составе? Серьезно?
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Oleg Olegov
С такими вратарями шанс и у Паскуале есть.
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Rudenzik
Ответ Crosby174
Макканн в основном составе? Серьезно?
Кто-то же должен в 4 звене играть
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Белый офицер
Ответ Crosby174
Макканн в основном составе? Серьезно?
40+30 почему бы и нет?! Не только же фигуристов вроде Барзэла брать, а нужен баланс. А тут и забить может и у бортов потолкаться.
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rjrjy
Флери же вроде планировал карьеру после следующего сезона завершить. Или предполагается, что он и на пенсии будет сильнее Биннингтона, Джерри и всех остальных конкурентов?
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PolarBear
Если даже Пьетранжело лишь в альтернативном варианте , а также Барзел с Шайфли , это впечатляет
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Белый офицер
Ответ Crosby174
Вратарская бригада 🤣🤣🤣
Канаде в данный момент не нужен топ вратарь. Им будет достаточно Кюмпера. Кстати, крайние кубки брали клубы с канадским вратарем в старте.
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rjrjy
Ответ Crosby174
Макканн в основном составе? Серьезно?
Он так-то в прошлом сезоне занял 10-е место среди всех канадских игроков по количеству очков, набранных в равных составах. При этом имел в среднем по 16 минут игрового времени за матч. По такому принципу, правда, тогда и Верхэге со Скиннером надо в основной состав включать, но, думаю, для четвёртого звена нынешний Джаред подошёл бы лучше.
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хОКкейный батя
Ответ Белый офицер
Флери на 90% что после этого сезона карьеру завершит, а его в состав определили )) и почему то резервный вратарь Вегаса в топ три, а основной (Хилл) даже в упоминаниях нет.
в Вегасе нет ярко выраженного стартера здесь и сейчас
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Белый офицер
Ответ хОКкейный батя
в Вегасе нет ярко выраженного стартера здесь и сейчас
Уже есть. Ставка сделанная на Хилла. Потянет он или нет это уже другой вопрос. В ином случае никто бы ему 5 миллионный контракт не выписал бы.
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