Макдэвид о словах Кросби про 170 очков за сезон: «Круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры сейчас не имеют значения. Мы хотим побеждать»

Коннор Макдэвид отреагировал на слова Сидни Кросби про 170 очков за сезон.

Капитан « » считает, что Макдэвид может достичь отметки в 170 баллов за сезон.

«Это круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры на данный момент не имеют значения.

Очевидно, что мы хотим быть результативными, но мы хотим и побеждать в матчах. Это самое главное», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Кросби считает, что Макдэвид может набрать 170 очков за сезон: «Он снова и снова выходит на новый уровень. Никогда бы против него не ставил»