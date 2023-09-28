Макдэвид о словах Кросби про 170 очков за сезон: «Круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры сейчас не имеют значения. Мы хотим побеждать»
Коннор Макдэвид отреагировал на слова Сидни Кросби про 170 очков за сезон.
Капитан «Питтсбурга» считает, что Макдэвид может достичь отметки в 170 баллов за сезон.
«Это круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры на данный момент не имеют значения.
Очевидно, что мы хотим быть результативными, но мы хотим и побеждать в матчах. Это самое главное», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Кросби считает, что Макдэвид может набрать 170 очков за сезон: «Он снова и снова выходит на новый уровень. Никогда бы против него не ставил»
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