Макдэвид о словах Кросби про 170 очков за сезон: «Круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры сейчас не имеют значения. Мы хотим побеждать»

Теги Питтсбург Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид отреагировал на слова Сидни Кросби про 170 очков за сезон.

Капитан «Питтсбурга» считает, что Макдэвид может достичь отметки в 170 баллов за сезон.

«Это круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры на данный момент не имеют значения.

Очевидно, что мы хотим быть результативными, но мы хотим и побеждать в матчах. Это самое главное», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Кросби считает, что Макдэвид может набрать 170 очков за сезон: «Он снова и снова выходит на новый уровень. Никогда бы против него не ставил»

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7 комментариев

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Амфитрион
А мы хотим 170 за сезон) Победителей и без Нефти навалом, а воплощением Гретцки в текущее время больше становится некому.
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LaffyTaffy
когда уже старт НХЛ??
соскучились по лучшему хоккею
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Mephi027
170 более реальны, чем гайка
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Александр Тараканов
Правильно хоккей игра командная.
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Mephi027
Ответ Амфитрион
А мы хотим 170 за сезон) Победителей и без Нефти навалом, а воплощением Гретцки в текущее время больше становится некому.
Один кубок нужен, хотя бы один, иначе величия не видать.
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Аризона Койотис
Ответ Амфитрион
А мы хотим 170 за сезон) Победителей и без Нефти навалом, а воплощением Гретцки в текущее время больше становится некому.
Так таки некому?)
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Амфитрион
Ответ Аризона Койотис
Так таки некому?)
А кому?
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