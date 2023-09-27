ИИХФ не рассматривает допуск молодежных сборных России до турниров на данный момент

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ИИХФ пока не рассматривает допуск молодежных команд России до турниров.

Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.

26 сентября УЕФА разрешил российским футбольным командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

По словам Тардифа, ИИХФ не рассматривает возможность введения аналогичных мер по отношению к хоккейным сборным.

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в ИИХФ», – сказал Тардиф.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.

Глава Федерации хоккея Финляндии о возвращении России на турниры: «Линия международного хоккея ясна. Боевые действия должны быть окончены»

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6 комментариев

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Donbass
Нету причин для этого.
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Башмак Нирванов
Допуск бессмысленнен, т.к. все откажутся играть. Футбол уже все показывает.
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