ИИХФ не рассматривает допуск молодежных сборных России до турниров на данный момент

ИИХФ пока не рассматривает допуск молодежных команд России до турниров.

Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.

26 сентября УЕФА разрешил российским футбольным командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

По словам Тардифа, ИИХФ не рассматривает возможность введения аналогичных мер по отношению к хоккейным сборным.

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в ИИХФ», – сказал Тардиф.

Россия была отстранена от ЧМ и по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.

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