Тардиф подтвердил, что ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России в марте 2024-го: «Да, это так. Мы в контакте с ФХР»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на соревнования.

«Вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024-го? Да, это так.

На данный момент мы находимся в контакте с ФХР», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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1 комментарий

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- Алло, Люк, ай нид мэни-мэни катки!
- Ху из ит?
- Зэтс олл, бай!

Думаю, диалог примерно такой
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