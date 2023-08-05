Тардиф подтвердил, что ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России в марте 2024-го: «Да, это так. Мы в контакте с ФХР»

Президент ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на соревнования.

«Вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024-го? Да, это так.

На данный момент мы находимся в контакте с », – сказал .

Напомним, ранее приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.