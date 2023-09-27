«Анисимов ведет себя как пуп Земли. Как говорят: «Мент должен быть тупой, но решительный». Это к нему очень подходит». Экс-арбитр Зайцев о главе судей КХЛ

Экс-арбитр Александр Зайцев раскритиковал поведение главы судей Алексея Анисимова.

«Мне трудно судить, каков как руководитель судей, какие у них взаимоотношения, так как не присутствую внутри коллектива, но что точно бросается в глаза – ведет он себя как пуп Земли, возведен до небес.

Когда нужно, говорит неправду, не боясь ничего – то решение, которое принято судьями выдает за правильное, хотя оно ошибочное. Как говорят: «Мент должен быть тупой, но решительный». Эта фраза очень подходит к Анисимову.

Он очень неприятный человек, у него и так внешность отталкивающая, так он себя еще и ведет вызывающе, по-хамски. Хотя у него вроде бы такая должность, что нужно, наоборот, быть строгим и аккуратным, со всеми уметь разговаривать, располагающим к себе. На такой должности нужно даже с врагом разговаривать нормально.

А вы вспомните, как они с ведущим «Судейской» Владимиром Гучеком общаются во время программы. Такое чувство, что готовы вцепиться друг другу в глотки прямо в студии, меряются колкостями. Только Леонид Вайсфельд хоть как-то сглаживает ситуацию. Так что, у Анисимова явно не хватает этики и воспитания.

Лайнсменом он был слабым. Помню, Константин Комиссаров, который тогда работал в , даже заявил, чтобы больше Анисимова на международные матчи не присылали. И после этого нынешний глава департамента судейства решил стать главным арбитром», – сказал бывший арбитр.