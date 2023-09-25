Глава Федерации хоккея Финляндии о возвращении России на турниры: «Линия международного хоккея ясна. Боевые действия должны быть окончены»
Глава Федерации хоккея Финляндии назвал условие возвращения России на турниры.
Россия и Беларусь были отстранены от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.
«Линия международного хоккея была ясна и остается такой.
Чтобы Россия и Беларусь вернулись, боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) должны быть окончены», – приводит слова главы Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммелы Ilta-Sanomat.
Ранее Нуммела объявил, что покинет свой пост в конце 2023 года. Новый президент Федерации хоккея Финляндии будет избран 25 ноября.
ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.
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