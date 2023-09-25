Глава Федерации хоккея Финляндии о возвращении России на турниры: «Линия международного хоккея ясна. Боевые действия должны быть окончены»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Федерация хоккея Финляндии Политика Хоккей

Глава Федерации хоккея Финляндии назвал условие возвращения России на турниры.

Россия и Беларусь были отстранены от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.  

«Линия международного хоккея была ясна и остается такой.

Чтобы Россия и Беларусь вернулись, боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) должны быть окончены», – приводит слова главы Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммелы Ilta-Sanomat.

Ранее Нуммела объявил, что покинет свой пост в конце 2023 года. Новый президент Федерации хоккея Финляндии будет избран 25 ноября.

ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.

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5 комментариев

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Dmitry Nizovtsev
И в чём он не прав
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Millencolin
Я все понимаю, но белорусов-то вы за что кикнули? Они боевые действия не вели и не ведут. Чисто за компанию?)
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Red Sonya
Ответ Евгений Исаев
Как же хочется, чтобы по возвращению на международные соревнования, наши парни размазали этих упырей!!! Перед педерастами на колени бухаются, а главный лозунг "Спорт вне политики" - забыли. Смешные.
Ну тогда точно не вернут. Смешные угрозы пошли. Тебя еще никуда не вернули, спи давай
+1
-1
0
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rude.
Ответ Евгений Исаев
Как же хочется, чтобы по возвращению на международные соревнования, наши парни размазали этих упырей!!! Перед педерастами на колени бухаются, а главный лозунг "Спорт вне политики" - забыли. Смешные.
Кого сможете размазать? Дай бог Швейцарию с Германией сдюжить....
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