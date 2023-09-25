Глава Федерации хоккея Финляндии о возвращении России на турниры: «Линия международного хоккея ясна. Боевые действия должны быть окончены»

Глава Федерации хоккея Финляндии назвал условие возвращения России на турниры.

Россия и Беларусь были отстранены от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

«Линия международного хоккея была ясна и остается такой.

Чтобы Россия и Беларусь вернулись, боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) должны быть окончены», – приводит слова главы Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммелы Ilta-Sanomat.

Ранее Нуммела объявил, что покинет свой пост в конце 2023 года. Новый президент Федерации хоккея Финляндии будет избран 25 ноября.

ИИХФ рассмотрит вопрос возвращения России на турниры в марте 2024-го.

«Российские команды вернутся, когда события на Украине закончатся». Президент УЕФА об отстранении