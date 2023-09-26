Александр Яремчук: «Радует, что ФХР смогла отстоять Федотова – ИИХФ не применила жестоких санкций. Позитивный момент»

Александр Яремчук высказался о ситуации вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

– На Кубке мэра вы пересекались с Федотовым. Как восприняли его ситуацию и рады ли возвращению Ивана?

– Меня радует, что Международная федерация не применила жестоких санкций по отношению к Федотову и ФХР смогла его отстоять.

Это позитивный момент. Здорово, что Федотов отслужил, вернулся и снова играет. Дай Бог, чтобы вернулся на свой прежний уровень.

Думаю, что через игры он наберет форму. Тем более, в ЦСКА ему точно сможет помочь оборона, – сказал нападающий «Витязя» Александр Яремчук.