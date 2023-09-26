Александр Яремчук: «Радует, что ФХР смогла отстоять Федотова – ИИХФ не применила жестоких санкций. Позитивный момент»

Теги ЦСКА Витязь ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Александр Яремчук Хоккей

Александр Яремчук высказался о ситуации вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

– На Кубке мэра вы пересекались с Федотовым. Как восприняли его ситуацию и рады ли возвращению Ивана?

– Меня радует, что Международная федерация не применила жестоких санкций по отношению к Федотову и ФХР смогла его отстоять.

Это позитивный момент. Здорово, что Федотов отслужил, вернулся и снова играет. Дай Бог, чтобы вернулся на свой прежний уровень. 

Думаю, что через игры он наберет форму. Тем более, в ЦСКА ему точно сможет помочь оборона, – сказал нападающий «Витязя» Александр Яремчук.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadoniy
Он дисквалифицирован и ему запрещено играть, куда жёстче? Избить в подсобке?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rabbitd12345
Ответ Дмитрий Шелема
хоккеисты, наверное, одни из самых тупых спортсменов-миллионеров. за редчайшим исключением.
Можно весь рейтинг, пожалуйста?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SmilingBy
Международная федерация его дисквалифицировала. О каком отсутствии жестокого наказания идёт речь?
А фхр просто голову в песок закапали, кого они отстаивали?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Мефодий
Ответ SmilingBy
Международная федерация его дисквалифицировала. О каком отсутствии жестокого наказания идёт речь? А фхр просто голову в песок закапали, кого они отстаивали?
Так Федотов спокойно себе играет. В чем именно состоит дисквалификация?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Мефодий
Ответ Vadoniy
Он дисквалифицирован и ему запрещено играть, куда жёстче? Избить в подсобке?
Так Федотов же в данный момент играет в ЦСКА, в КХЛ. Где именно ему запрещено играть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maxhonda
Ответ Vadoniy
Он дисквалифицирован и ему запрещено играть, куда жёстче? Избить в подсобке?
Призвать в Иностранный Легион))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadoniy
Ответ Кирилл Мефодий
Так Федотов же в данный момент играет в ЦСКА, в КХЛ. Где именно ему запрещено играть?
Вот это ему и запрещено делать) То, что кхл эти запреты не соблюдает - это уже другая плоскость) Если фхр не планирует возвращаться на турниры иихф, то можно и так, если же планирует в будущем играть на ЧМ и ОИ, то будут проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Мефодий
Ответ Vadoniy
Вот это ему и запрещено делать) То, что кхл эти запреты не соблюдает - это уже другая плоскость) Если фхр не планирует возвращаться на турниры иихф, то можно и так, если же планирует в будущем играть на ЧМ и ОИ, то будут проблемы
Никаких проблем точно не будет. Россию не допустили на ЧМ, когда не было никакого дела Федотова. В то, во что сейчас превратились ЧМ по хоккею нам точно возвращаться не стоит. КХЛ сейчас вполне себе самодостаточная лига, которая привлекает массу зрителей и создает качественное зрелище. Зачем нам иихф? Не понимаю, почему вы так переживаете за КХЛ. Вот есть лига НХЛ, они давно уже наплевали на все правила иихф, и спокойно себе существуют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий