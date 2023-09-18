Черкас – игрокам СКА о 5 поражениях подряд: «Ветераны всегда с вами и в радости, и в горе. Вы с честью выйдете из этого»

Теги СКА Сергей Черкас КХЛ Хоккей

Сергей Черкас заявил, что ветераны СКА поддерживают команду в горе и радости.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ и после пяти поражений подряд занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

«Дорогие хоккеисты, дорогие наши армейцы, тренерский штаб, от лица ветеранов хоккейного клуба СКА хотим пожелать вам в ближайших играх показать великолепный, яркий, красочный хоккей. Тот хоккей, в который вы умеете играть, тот хоккей, который приносит радость зрителям и всем нам.

Мы уверены, что мы можете это сделать. Верим в вас! Любим и уважаем вас. Нам нравится, как вы играете.

Да, сейчас что-то не получается, но это не страшно. Самое главное, чтобы вы верили в себя, верили, что все это можно исправить. Что можно показать хоккей, которого ждут болельщики, ждем мы – все, кто любит и болеет за СКА.

Поверьте, ветераны всегда с вами и в радости, и в горе. Мы сами играли, сами переживали точно такие же моменты и ситуации, но всегда с честью выходили из них. И вы тоже выйдете и покажете хоккей, который мы все ждем», – сказал заслуженный тренер России Черкас.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Дорогие хоккеисты, вся страна с вами! Продолжайте в том же духе, скиньте этот напыщенный баласт в виде недотренера, и вам воздастся!
+2
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+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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