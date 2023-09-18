Хайруллин о 5 поражениях СКА подряд: «У каждой черной полосы всегда бывает белая, уже есть улучшения. У нас хорошая команда, нужно немного времени сыграться»

Теги Сибирь СКА КХЛ Роман Ротенберг Марат Хайруллин Хоккей

Форвард СКА Марат Хайруллин ждет белой полосы после 5 поражений подряд.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

– Что не получилось?

– Забить на два гола больше, чем соперник. Моменты нужно реализовывать, их было достаточно. Нам нужно подтягивать дисциплину. Сами виноваты.

– Как морально совладать с мыслями о пятом поражении подряд?

– Конечно, тяжело, но команде нужно пройти этот этап. У каждой черной полосы всегда бывает белая. В игре команды уже есть улучшения, поэтому, думаю, с каждой игрой будет все только лучше.

– Возможно, на результатах команды сказывается и необходимость в сыгранности новичков?

– Тоже верно. Команда новая, нужно, чтобы прошло время, сыгрались, какие-то моменты улучшили. Тогда и коммуникация будет лучше.

– Неудачная серия как-то отражается на атмосфере в раздевалке?

– У нас все хорошо в раздевалке. И мы, игроки, и Роман Борисович [Ротенберг] – все поддерживаем друг друга.

Мы понимаем, что у нас хорошая команда, но нужно немного времени, чтобы сыграться, как вы сказали, нащупать нашу игру и поймать уверенность, – заключил Хайруллин.

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3 комментария

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Михаил Зюбин
Команда конечно хорошая, только дядьку Черномора Вам найти нужно - достойного.
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Дмитрий Галкин
Это вряд-ли, Роман Борисыч не даст вам сыграться , сейчас обмены замутит со своими фарм клубами на пол команды , в общем интересно этот цирк наблюдать 🤣
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