Камалов о 5 поражениях СКА подряд: «Паники нет, не акцентируем на этом внимание. Болельщики понимают, что «черт побери» какой-то происходит»
Защитник СКА Никита Камалов не видит повода для паники в 5 поражениях подряд.
В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Команда попала в крайне неудачную серию – пять поражений подряд. С чем это связано?
– Хоккей дело такое – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы не акцентируем на этом внимание.
Пять поражений подряд… Бывает, ничего страшного. Лучше сейчас это пройти, преодолеть, чем столкнуться с этим весной. Поэтому никакой паники нет, рабочая атмосфера, и мы настраиваемся на следующую игру.
– «Сибирь» до игры против СКА имела только две победы. Не было недооценки соперника?
– Нет, никакой недооценки нет. Мы знаем, как все команды настраиваются на СКА, поэтому никакой недооценки и быть не может. У них [«Сибири»] хорошая команда – игровая.
– Как справляетесь со свалившейся критикой из-за отсутствия положительного результата?
– Болельщики требуют результаты, но я думаю, они видят, что в команде нет равнодушных и чтобы кто-то играл спустя рукава.
Все бьются, и болельщики понимают, что где-то, так скажем, «черт побери» (фразу несколько раз употреблял главный тренер СКА Роман Ротенберг – Sports.ru) какой-то происходит. Думаю, мы все вместе, с болельщиками и «Ледовым» все это преодолеем, и у нас все получится.
– Впереди «Северсталь». Какие ожидания от матча?
– Только победа, мы нацеливаемся только на победу! – сказал Камалов.
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