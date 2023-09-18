Камалов о 5 поражениях СКА подряд: «Паники нет, не акцентируем на этом внимание. Болельщики понимают, что «черт побери» какой-то происходит»

Теги Сибирь СКА КХЛ Роман Ротенберг Никита Камалов Хоккей

Защитник СКА Никита Камалов не видит повода для паники в 5 поражениях подряд.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Команда попала в крайне неудачную серию – пять поражений подряд. С чем это связано?

– Хоккей дело такое – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы не акцентируем на этом внимание.

Пять поражений подряд… Бывает, ничего страшного. Лучше сейчас это пройти, преодолеть, чем столкнуться с этим весной. Поэтому никакой паники нет, рабочая атмосфера, и мы настраиваемся на следующую игру.

– «Сибирь» до игры против СКА имела только две победы. Не было недооценки соперника?

– Нет, никакой недооценки нет. Мы знаем, как все команды настраиваются на СКА, поэтому никакой недооценки и быть не может. У них [«Сибири»] хорошая команда – игровая.

– Как справляетесь со свалившейся критикой из-за отсутствия положительного результата?

– Болельщики требуют результаты, но я думаю, они видят, что в команде нет равнодушных и чтобы кто-то играл спустя рукава.

Все бьются, и болельщики понимают, что где-то, так скажем, «черт побери» (фразу несколько раз употреблял главный тренер СКА Роман Ротенберг – Sports.ru) какой-то происходит. Думаю, мы все вместе, с болельщиками и «Ледовым» все это преодолеем, и у нас все получится.

– Впереди «Северсталь». Какие ожидания от матча?

– Только победа, мы нацеливаемся только на победу! – сказал Камалов.

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3 комментария

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Oleg Olegov
Да, болельщики даже понимают, кто конкретно этот чёрт.
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Machine Head
Камалов зачетно лизнул с «черт побери».
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viktorpavlov70
"Чёрт побери" это обозначение чего- то случайного, выходящего за рамки обыденного. Но есть ещё одна поговорка: один раз случайность, два раза - система, а три раза закономерность. У вас же уже пять поражений подряд. Это уже какая-то железобетонная закономерность. Но пока они будут верить, что это просто случайное чёрт побери, всё так и будет продолжаться с переменным успехом.
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