Камалов о 5 поражениях СКА подряд: «Паники нет, не акцентируем на этом внимание. Болельщики понимают, что «черт побери» какой-то происходит»

Защитник СКА Никита Камалов не видит повода для паники в 5 поражениях подряд.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

– Команда попала в крайне неудачную серию – пять поражений подряд. С чем это связано?

– Хоккей дело такое – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы не акцентируем на этом внимание.

Пять поражений подряд… Бывает, ничего страшного. Лучше сейчас это пройти, преодолеть, чем столкнуться с этим весной. Поэтому никакой паники нет, рабочая атмосфера, и мы настраиваемся на следующую игру.

– «Сибирь» до игры против СКА имела только две победы. Не было недооценки соперника?

– Нет, никакой недооценки нет. Мы знаем, как все команды настраиваются на СКА, поэтому никакой недооценки и быть не может. У них [« »] хорошая команда – игровая.

– Как справляетесь со свалившейся критикой из-за отсутствия положительного результата?

– Болельщики требуют результаты, но я думаю, они видят, что в команде нет равнодушных и чтобы кто-то играл спустя рукава.

Все бьются, и болельщики понимают, что где-то, так скажем, «черт побери» (фразу несколько раз употреблял главный тренер СКА Роман Ротенберг – Sports.ru) какой-то происходит. Думаю, мы все вместе, с болельщиками и «Ледовым» все это преодолеем, и у нас все получится.

– Впереди «Северсталь». Какие ожидания от матча?

– Только победа, мы нацеливаемся только на победу! – сказал .

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