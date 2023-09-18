Бардаков о 10-м месте СКА: «Непривычно, но такой опыт тоже нужен. Если через 40 игр будем там же – можно задавать вопросы. Надо сыграть от чистого сердца для болельщиков»

Теги Сибирь СКА КХЛ Р-Спорт Захар Бардаков Хоккей

Форвард СКА Захар Бардаков считает полезным опытом 10-е место команды в таблице.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

«Держали все под контролем, но удаления сломали нам игру. В такие моменты тяжело. Нам пора бы уже начать реализовывать большинство, потому что нам это пригодится в плей-офф.

Плохое начало сезона – это не показатель. Если через 40 игр будем на том же месте, можно задавать вопросы. Конечно, текущее место для СКА непривычно, но такой опыт тоже нужен.

В следующем матче надо сыграть от чистого сердца для болельщиков, чтобы они видели наше желание побеждать. Если мы впредь будем играть так же, как сегодня в третьем периоде, нам не будет равных», – сказал Бардаков.

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3 комментария

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Mistic69
До этого от грязного сердца играли, да?)))))))))
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Данила
Паники нету но становится тревожно . Хреновая лошадь со старта рвёт. Ждём серию побед , очень хочется порадоваться за наш клуб .
+1
-1
0
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Machine Head
Вся команда решила высказаться по поручению Ротенберга .
0
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