Бардаков о 10-м месте СКА: «Непривычно, но такой опыт тоже нужен. Если через 40 игр будем там же – можно задавать вопросы. Надо сыграть от чистого сердца для болельщиков»

Форвард СКА Захар Бардаков считает полезным опытом 10-е место команды в таблице.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

«Держали все под контролем, но удаления сломали нам игру. В такие моменты тяжело. Нам пора бы уже начать реализовывать большинство, потому что нам это пригодится в плей-офф.

Плохое начало сезона – это не показатель. Если через 40 игр будем на том же месте, можно задавать вопросы. Конечно, текущее место для СКА непривычно, но такой опыт тоже нужен.

В следующем матче надо сыграть от чистого сердца для болельщиков, чтобы они видели наше желание побеждать. Если мы впредь будем играть так же, как сегодня в третьем периоде, нам не будет равных», – сказал .

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