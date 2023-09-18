Губерниев о 5 поражениях СКА подряд: «От «Зенита» вся футбольная Россия ждет такого же, но он таких подарков не делает, а СКА сделал. Это спортивный несчастный случай»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев КХЛ Советский спорт Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о пяти поражениях СКА подряд.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Да, у СКА очень большой и сбалансированный состав, прекрасные тренеры. Вы знаете, это испытание, которое придется сейчас преодолеть, в том числе и Роману Борисовичу Ротенбергу. Потому что не только лепестками роз устлана эта дорога в плей-офф.

Так что нужно очень крепко подумать, что не так сделано. Я верю в тренерский штаб: там замечательные люди работают. Поэтому я не сомневаюсь, что это такой спортивный несчастный случай. Так бывает. Команда еще найдет себя обязательно.

А вообще это очень интересно, когда фавориты проигрывают. Знаете, вот как вся футбольная Россия ждет, чтобы «Зенит» так взял и стартовал с пяти поражений подряд. Это бы сейчас всколыхнуло футбольную общественность всей страны.

Но «Зенит» таких подарков не делает. А СКА сделал, так бывает. Я думаю, что команда в ближайшие несколько игр в себя придет. Но тем не менее нужно понимать, что было сделано неправильно», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в своей колонке.

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37 комментариев

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mean machine/
Губерниев - пёс.
+40
-7
+33
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Владимир Самсонов
Потому что Семак всё -таки тренер
+33
-2
+31
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Айвенго
Димочке премию, плиз, вылезал так, что у Ромы задница заблестела)))
+16
-2
+14
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Антимосковский
Ответ demian37
Семак, конечно хороший в прошлом игрок, а сейчас тренер, но с таким финансированием как у зенита, можно практически из любой команды сделать будущего чемпиона !
из спартака так и не смогли
+15
-6
+9
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demian37
Ответ Владимир Самсонов
Потому что Семак всё -таки тренер
Семак, конечно хороший в прошлом игрок, а сейчас тренер, но с таким финансированием как у зенита, можно практически из любой команды сделать будущего чемпиона !
+15
-8
+7
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Ответ pizzatcarizza
Почему сейчас так много высказываний об этой неудачной серии от людей далеких от хоккея? Будем объективны, СКА не на своем месте сейчас ни по составу, ни по игре. Еще нужно сыграть 61 игру в сезоне, кто-то реально верит, что СКА провалится?
Пол страны за это свечку ставит
+7
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+7
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Tun
Как на женщин Вяльбе с Алиной вякать, так этот рыцарь первый, как Ротена адекватно и за дело покритиковать - Роман Борисович преодолевает))
Браво, просто браво
+6
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Владимир Самсонов
Ответ demian37
Семак, конечно хороший в прошлом игрок, а сейчас тренер, но с таким финансированием как у зенита, можно практически из любой команды сделать будущего чемпиона !
Большими ресурсами тоже надо уметь распоряжаться.
+3
0
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Abriel
Ответ mean machine/
Губерниев - пёс.
скорее альтернативно умный и испытывающий желание крепкой мужской дружбы сзади.
+4
-1
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Виктор
Ответ pizzatcarizza
Почему сейчас так много высказываний об этой неудачной серии от людей далеких от хоккея? Будем объективны, СКА не на своем месте сейчас ни по составу, ни по игре. Еще нужно сыграть 61 игру в сезоне, кто-то реально верит, что СКА провалится?
ЦСКА кстати, тоже недалеко от СКА ушёл.
+4
-1
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Антиглор17
Может просто кое кто не тренер?!
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makes
это гений Йози Марино
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demian37
Ответ Антимосковский
из спартака так и не смогли
Наверное тренер не тот…
+3
-1
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ftw2002@yandex.ru
Каков "тренер" - таков и результат. Вся надежда на тренерский штаб, всё-таки Зубов и Корешков достаточно опытные и профессиональные специалисты, лишь бы "главный" сильно не мешал.
+3
-1
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demian37
Ответ Владимир Самсонов
Большими ресурсами тоже надо уметь распоряжаться.
Согласен, должен правильно работать селекционный отдел и нужен хороший тренерский штаб!
+2
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Ноябрьский Набат
Если бы это случилось (5 страйков) с любым другим клубом, никто бы рот не открыл и не было бы высказываний, ну может от гл. Тренера максимум.
А как с "Финским лётчиком" произошло...
Пол гос. Думы сказало.
Весь старческий "спорт-бомонд" не спит.
6 игроков СКА мямлят , что мол вот так, но мы...
Сладкосказочник со вчерашнего вечера, всю ночь и утро интервьюшки про "Тяжёлый Сентябрь"
Все "подлизы" кто на подсосе у Газпрома...

Ждём слова от ВВП...
P.S. "И всем дружным коллективом Спортса, заклинанием Северсталь, чтоб Дискотека не заканчивалась🙏"
+4
-2
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Rio de Janeiro
Просто КХЛ намного более крутая, интересная и самое главное конкурентная лига по сравнению с РПЛ и там обыденность серии поражений топ-клубов даже таких как СКА
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eao79rus
Ох уж этот комплекс величия у московских, мнят себя "всей страной"
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Роман Киреев
Грязный Рамирес, вот ты кто Губерниев.
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Do Cent
Пухлый лизунчик
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Mike 60
Губер «плывет». Сравнивать Зенит со СКА также некорректно как отождествлять силу нашего хоккея с уровнем нашего футбола? Где СКА , скажем, найдет «условных бразильцев» для усиления состава? Ответ очевиден. Да и тренер не айс.
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Алексей Ильин
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«Павлин» от биатлона защищает «ГЕНИЯ» хоккейного тренерства
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Recreated
Губа про всю футбольную Россию конечно в точку! Зажёг северный прайд!
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Артем Гладских
Ответ mean machine/
Губерниев - пёс.
ято правда, то правда)
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pizzatcarizza
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Пол страны за это свечку ставит
Вера нас не туда ведет частенько)
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