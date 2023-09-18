Губерниев о 5 поражениях СКА подряд: «От «Зенита» вся футбольная Россия ждет такого же, но он таких подарков не делает, а СКА сделал. Это спортивный несчастный случай»

Дмитрий Губерниев высказался о пяти поражениях СКА подряд.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

«Да, у СКА очень большой и сбалансированный состав, прекрасные тренеры. Вы знаете, это испытание, которое придется сейчас преодолеть, в том числе и Роману Борисовичу Ротенбергу. Потому что не только лепестками роз устлана эта дорога в плей-офф.

Так что нужно очень крепко подумать, что не так сделано. Я верю в тренерский штаб: там замечательные люди работают. Поэтому я не сомневаюсь, что это такой спортивный несчастный случай. Так бывает. Команда еще найдет себя обязательно.

А вообще это очень интересно, когда фавориты проигрывают. Знаете, вот как вся футбольная Россия ждет, чтобы «Зенит» так взял и стартовал с пяти поражений подряд. Это бы сейчас всколыхнуло футбольную общественность всей страны.

Но « » таких подарков не делает. А СКА сделал, так бывает. Я думаю, что команда в ближайшие несколько игр в себя придет. Но тем не менее нужно понимать, что было сделано неправильно», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в своей колонке.

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