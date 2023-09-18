Зыков о 5 поражениях СКА подряд: «Такое случается. Надо просто преодолеть, перебороть, переработать моменты, когда шайба не идет»

Форвард СКА Валентин Зыков высказался о 5 поражениях подряд.

В воскресенье СКА дома уступил « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

– Что не получилось показать в матче с «Сибирью»?

– Хорошо работали, много моментов создали, старались, бились, шли на ворота. Просто не получилось забить.

Такое случается. Надо это просто преодолеть, перебороть, переработать моменты, когда шайба не идет. Мы работаем над этим.



– На результате команды отчасти сказывается необходимость в сыгранности обновленного состава?

– Когда приходят новые ребята, всегда по-разному бывает. У кого-то получается сразу адаптироваться, кому-то нужно время, чтобы привыкнуть, сплотиться, сыграться, почувствовать. Это нормальный процесс. Работаем как и прежде.



– Как вы друг друга успокаиваете в раздевалке после очередного поражения?

– У нас одна задача – продолжать работать над собой на 100 процентов, полностью отдаваться процессу и сосредоточиться на победе, – сказал .

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания

Ротенберг схватил удаление за споры и оставил СКА втроем. Сразу пропустили