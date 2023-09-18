Зыков о 5 поражениях СКА подряд: «Такое случается. Надо просто преодолеть, перебороть, переработать моменты, когда шайба не идет»

Теги Сибирь СКА КХЛ Валентин Зыков Хоккей

Форвард СКА Валентин Зыков высказался о 5 поражениях подряд.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

– Что не получилось показать в матче с «Сибирью»?

– Хорошо работали, много моментов создали, старались, бились, шли на ворота. Просто не получилось забить.

Такое случается. Надо это просто преодолеть, перебороть, переработать моменты, когда шайба не идет. Мы работаем над этим.

– На результате команды отчасти сказывается необходимость в сыгранности обновленного состава?

– Когда приходят новые ребята, всегда по-разному бывает. У кого-то получается сразу адаптироваться, кому-то нужно время, чтобы привыкнуть, сплотиться, сыграться, почувствовать. Это нормальный процесс. Работаем как и прежде.

– Как вы друг друга успокаиваете в раздевалке после очередного поражения?

– У нас одна задача – продолжать работать над собой на 100 процентов, полностью отдаваться процессу и сосредоточиться на победе, – сказал Зыков.

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4 комментария

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Михаил Опякин
Игроки Лады, Сочи и Спартака выскажутся о ситуации в СКА?
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Alli
Спортс, а зачем болельщику Сибири 100500 новостей о том, что думают игроки СКА об очередном поражении? Зыков, конечно, легенда клуба не хуже Прохоркина в Сочи, но есть же предел
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diadiasasha59
Т.е.,все игроки СКА считают,что 5 поражений подряд-это нормальный процесс.Интересно,а их не проверяли на ковид или,может,они все корью заболели?🤣🤣🤣
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Mikl_5555
Ответ Alli
Спортс, а зачем болельщику Сибири 100500 новостей о том, что думают игроки СКА об очередном поражении? Зыков, конечно, легенда клуба не хуже Прохоркина в Сочи, но есть же предел
чтоб ты понимал что гос.миллионы не зря тратятся
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