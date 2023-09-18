Тардиф о деле Федотова: «Все документы предоставлены дисциплинарному совету. Он анализирует аргументы обеих сторон»

Глава ИИХФ рассказал о процессе принятия решения по делу Ивана Федотова.

Голкипер провел за ЦСКА уже 4 матча в этом сезоне Фонбет чемпеионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от до конца года.

– На данный момент ИИХФ ожидает уведомления от дисциплинарного совета по делу Федотова.

После второй игры вратаря ЦСКА в этом сезоне начался процесс. Четыре матча, в которых принимал участие хоккеист, не меняют ситуацию. Дисциплинарный совет является независимым.

– Когда они примут решение?

– Мы, как и вы, ждем, у него есть свой собственный график. Все документы им предоставлены. Совет, безусловно, анализирует аргументы обеих сторон, – сказал .

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