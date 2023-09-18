Тардиф о деле Федотова: «Все документы предоставлены дисциплинарному совету. Он анализирует аргументы обеих сторон»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ рассказал о процессе принятия решения по делу Ивана Федотова.

Голкипер провел за ЦСКА уже 4 матча в этом сезоне Фонбет чемпеионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца года.

– На данный момент ИИХФ ожидает уведомления от дисциплинарного совета по делу Федотова.

После второй игры вратаря ЦСКА в этом сезоне начался процесс. Четыре матча, в которых принимал участие хоккеист, не меняют ситуацию. Дисциплинарный совет является независимым.

– Когда они примут решение?

– Мы, как и вы, ждем, у него есть свой собственный график. Все документы им предоставлены. Совет, безусловно, анализирует аргументы обеих сторон, – сказал Люк Тардиф.

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7 комментариев

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Вадим Абдуллин
Своим комментарием я проявляю озабоченность к сложившейся ситуации вокруг Федотова
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JV
Пора съезжать товарищ люк, пока окончательно не опозорился … думаю тардиф сам не прочь, чтобы Федотова в кхл оставили
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Операция Ы
Нового "героя" спортсру не случилось. Тардиф-диф-диф.......
0
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Серый
Не четыре, он был в заявке еще пару раз!
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Кавабунга Шреддоголовый
Вас имеют, а вам все равно
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Операция Ы
Ответ Вадим Абдуллин
Своим комментарием я проявляю озабоченность к сложившейся ситуации вокруг Федотова
Сначала обеспокоенность, потом озабоченность, далее по кругу)
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Операция Ы
Ответ Серый
Не четыре, он был в заявке еще пару раз!
Все игры в заявке, основной/запасной
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