Тардиф о деле Федотова: «Все документы предоставлены дисциплинарному совету. Он анализирует аргументы обеих сторон»
Глава ИИХФ рассказал о процессе принятия решения по делу Ивана Федотова.
Голкипер провел за ЦСКА уже 4 матча в этом сезоне Фонбет чемпеионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца года.
– На данный момент ИИХФ ожидает уведомления от дисциплинарного совета по делу Федотова.
После второй игры вратаря ЦСКА в этом сезоне начался процесс. Четыре матча, в которых принимал участие хоккеист, не меняют ситуацию. Дисциплинарный совет является независимым.
– Когда они примут решение?
– Мы, как и вы, ждем, у него есть свой собственный график. Все документы им предоставлены. Совет, безусловно, анализирует аргументы обеих сторон, – сказал Люк Тардиф.
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