Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков. Форвард «Колорадо» лидирует в гонке бомбардиров с 51 баллом в 30 играх, за карьеру у него 1066 в 900

Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (3:4 Б).

В текущем сезоне у 30-летнего канадца 51 (24+27) очко в 30 играх при полезности «+35».

Он лидирует в гонке бомбардиров лиги с отрывом в 7 баллов от капитана «Эдмонтона » Коннора Макдэвида (44 очка в 30 играх, 16+28).

Отметим, что матч против «Предаторс» стал для Макккиннона 900-м в регулярках НХЛ . На его счету 1066 (391+675) очков.