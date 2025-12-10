Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков. Форвард «Колорадо» лидирует в гонке бомбардиров с 51 баллом в 30 играх, за карьеру у него 1066 в 900
Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4 Б).
В текущем сезоне у 30-летнего канадца 51 (24+27) очко в 30 играх при полезности «+35».
Он лидирует в гонке бомбардиров лиги с отрывом в 7 баллов от капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (44 очка в 30 играх, 16+28).
Отметим, что матч против «Предаторс» стал для Макккиннона 900-м в регулярках НХЛ. На его счету 1066 (391+675) очков.
