Фетисов о словах Тардифа и санкциях ИИХФ по Федотову: «Мне плевать на его мнение, до лампочки»

Теги ЦСКА ИИХФ Вячеслав Фетисов КХЛ Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что ему «плевать» на мнение Люка Тардифа.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, провел три матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Что скажите по поводу слов Тардифа, который пообещал новые санкции по делу Федотова и который заявил, что пойдет дальше в этом вопросе?

– Мне плевать на его мнение.

– Какие могут быть санкции со стороны ИИХФ?

– Мне это до лампочки, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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1 комментарий

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Dayti
А на мнение бывшего великолепного хоккеиста, но теперь ****Лиза всем тем более плевать, Славка
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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