Фетисов о словах Тардифа и санкциях ИИХФ по Федотову: «Мне плевать на его мнение, до лампочки»
Вячеслав Фетисов заявил, что ему «плевать» на мнение Люка Тардифа.
Голкипер ЦСКА Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, провел три матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
– Что скажите по поводу слов Тардифа, который пообещал новые санкции по делу Федотова и который заявил, что пойдет дальше в этом вопросе?
– Мне плевать на его мнение.
– Какие могут быть санкции со стороны ИИХФ?
– Мне это до лампочки, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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