Фетисов о словах Тардифа и санкциях ИИХФ по Федотову: «Мне плевать на его мнение, до лампочки»

Вячеслав Фетисов заявил, что ему «плевать» на мнение Люка Тардифа.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, провел три матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Что скажите по поводу слов Тардифа, который пообещал новые санкции по делу Федотова и который заявил, что пойдет дальше в этом вопросе?

– Мне плевать на его мнение.

– Какие могут быть санкции со стороны ИИХФ?

– Мне это до лампочки, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.