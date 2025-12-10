Грицюк с 1+2 в матче с «Оттавой» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Тейдж Томпсон с 1+2 против «Эдмонтона» и Хорват с дублем в ворота «Вегаса»

Арсений Грицюк с 1+2 в матче с «Оттавой» стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Айлендерс » Бо Хорват с дублем в ворота «Вегаса» (5:4 Б). Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с 19 шайбами в 31 игре.

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси » Арсений Грицюк с голом и 2 результативными передачами в матче с «Оттавой» (4:3). Россиянин впервые набрал 3 очка за игру в лиге, «Девилс» прервали серию из 5 поражений.

Первая звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с 3 (1+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

