Тардиф о Федотове: «ФХР, ЦСКА и игрок нарушают трансферные правила ИИХФ и не уважают контрактные обязательства. Ждем заседания дисциплинарного совета»

Люк Тардиф высказался о ситуации вокруг вратаря Ивана Федотова.

16 сентября провел четвертый матч в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ до конца года. Вратарь отбил 17 из 19 бросков «Спартака» (3:2 ОТ).

Ранее он играл за ЦСКА против «Ак Барса» (2:5), «Нефтехимика» (5:1) и «Куньлуня» (2:3 ОТ).

ИИХФ оштрафовала на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

«То обстоятельство, что Федотов сейчас играет больше матчей, ничего не меняет в том, что ФХР, и сам игрок нарушают трансферные правила ИИХФ и не уважают контрактные обязательства с момента, когда он сыграл второй матч за команду.

Мы ждем заседания дисциплинарного совета, прежде чем делать какое-то объявление. Они являются независимым органом и сами определяют сроки», – сказал глава ИИХФ Тардиф.

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