Тардиф о Федотове: «ФХР, ЦСКА и игрок нарушают трансферные правила ИИХФ и не уважают контрактные обязательства. Ждем заседания дисциплинарного совета»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф высказался о ситуации вокруг вратаря Ивана Федотова.

16 сентября Федотов провел четвертый матч в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ до конца года. Вратарь отбил 17 из 19 бросков «Спартака» (3:2 ОТ).

Ранее он играл за ЦСКА против «Ак Барса» (2:5), «Нефтехимика» (5:1) и «Куньлуня» (2:3 ОТ).

ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

«То обстоятельство, что Федотов сейчас играет больше матчей, ничего не меняет в том, что ФХР, ЦСКА и сам игрок нарушают трансферные правила ИИХФ и не уважают контрактные обязательства с момента, когда он сыграл второй матч за команду.

Мы ждем заседания дисциплинарного совета, прежде чем делать какое-то объявление. Они являются независимым органом и сами определяют сроки», – сказал глава ИИХФ Тардиф.

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13 комментариев

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rtr_return
Тардиф продолжает совещаться, идеальный бюрократ
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Arsen_Kop
А какие взаимоотношения у иххф и нхл?
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дитя лимита
после совещания, ожидаем заявление с выражением обеспокоенности))
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Юрий Богданов
7 тыщ штрафа?
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Карел Гот
ИИХФ свой собственный устав не уважает.
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Artem Ka
Федотов в своей жизни может играть либо в НХЛ, либо в КХЛ, либо за сборную. В НХЛ влияния ИИХФ нет, в КХЛ их послали, сборная уже давно отстранена. Что же придумают их совещательные органы?))
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dmitriy1981
По моему, кроме Тарифы, никому это не интересно. Ни НХЛ, ни КХЛ. Только этот чего-то мечется, суетится
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JV
Да и вообще «с того момента, как он сыграл второй матч за команду» откровенно выдает слабость и трусость тардифа. Федотов был в заявке, по моему, на всех играх лошадок в этом сезоне и это было прямым наплевательством на заявление ИИХФ и на самого тардифа. Тардифа понимает, что как-никак, а шайба не самый глобальный вид спорта далеко и по сути держится на 5ти-6ти странах (Канада, США, Швеция, Швейцария, Финляндия и с большой натяжкой - чехия) и из этих 6ти стран только 2 большие и способны оказывать влияние влияние на соседей - это США и Россия, из этих двух только одна страна занимается пропагандой шайбы за ее пределами (хз для чего правда) и на флаге этой страны нет звезд. Слать ФХР и Россию подальше для иихф себе дороже (даже в нынешних условиях шайба в Европе будет превращаться в унылое болото, которым и было лет 20 назад, а в Азии его впринципе рискует не стать). Пугать локальными санкциями … это как пугать ежа голой пятой точкой. Штрафы… ну это не серьезно, фхр может их просто не платить и это только увеличит головной боли для тардифа. Ситуация ИИХФ выглядит очень стремно, интересно чем закончится этот сериал)) скорее всего спустят на тормоза, Иван год отыграет за цска (ИИХФ показательно по надувают щеки), уедет в Филадельфию и все будут делать вид, что ничего не произошло.)))
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Операция Ы
Как воскресенье - у него "заседание совета", всё наказывают, топают лапками, видимо под шашлычок и пивко))
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Dmitriy Racheev
Любезный партнёр, Люк. Питерская подворотня научила нас, что по правилам питерской подворотни штрафы иихф оплачивают лохи подконтрольные правильным пацанам из питерской подворотни.
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Палец Мето
Реальных рычагов нет. Сборная и так не играет; КХЛ на своем локальном уровне вполне самодостаточна и сможет подписывать и дальше свободных агентов из Европы и СА; взаимодействие КХЛ-НХЛ не пострадает особо, думаю.
По итогу ЦСКА ведет себя, конечно, нагло и контрпродуктивно, но что-то сделать с этим никто не может, да и не хочет особо.
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