Президент КХЛ Морозов: «Решение по Федотову несправедливо. Мы ничего не нарушаем и будем оспаривать вердикт ИИХФ»

Алексей Морозов заявил, что КХЛ ничего не нарушает в ситуации с Иваном Федотовым.

Вратарь принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

– Решение по Федотову нам кажется несправедливым. При этом мы ничего не нарушаем и оспаривать вердикт ИИХФ мы еще будем.

– Вы лично общаетесь с президентом ИИХФ Люком Тардифом?

– Раньше мы с ним общались, когда он приезжал в Москву на хоккейный форум. Ходили вместе на ужин, говорили о развитии хоккея в мире. Но вся официальная связь с ИИХФ у нас идет через ФХР, – сказал президент КХЛ.