Президент КХЛ Морозов: «Решение по Федотову несправедливо. Мы ничего не нарушаем и будем оспаривать вердикт ИИХФ»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Алексей Морозов КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Алексей Морозов заявил, что КХЛ ничего не нарушает в ситуации с Иваном Федотовым.

Вратарь принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

– Решение по Федотову нам кажется несправедливым. При этом мы ничего не нарушаем и оспаривать вердикт ИИХФ мы еще будем.

– Вы лично общаетесь с президентом ИИХФ Люком Тардифом?

– Раньше мы с ним общались, когда он приезжал в Москву на хоккейный форум. Ходили вместе на ужин, говорили о развитии хоккея в мире. Но вся официальная связь с ИИХФ у нас идет через ФХР, – сказал президент КХЛ.

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1 комментарий

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Федя Бирюков
в каком месте оно может быть несправедливо, если его контракт в нхл был заморожен и перенесен на следующий год по объективным причинам?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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