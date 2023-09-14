Быков о деле Федотова: «Раз пошла такая драка, надо начинать. Мы никогда не били первыми, мы миролюбивая нация. ИИХФ пошла на конфликт»

Теги ЦСКА ИИХФ Вячеслав Быков КХЛ Политика Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Быков считает, что ЦСКА и КХЛ правы в ситуации с Иваном Федотовым.

Вратарь принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

– Поговорим про ситуацию с Федотовым. Стоило ли ЦСКА так принципиально идти в лобовую в вопросе с заявкой Ивана?

– Я считаю, что это вообще наше право. И я рад, что ЦСКА и КХЛ пошли навстречу и решили вступить в борьбу за Федотова. Потому что откладывать – не значит, что вы сможете победить. Раз пошла такая драка, то, значит, надо начинать.

– Бить первыми?

– Мы никогда не били первыми, потому что мы, в общем-то, миролюбивая нация. Та ситуация, которая сложилась с игроком – она подразумевала определенный конфликт, и Международная федерация пошла на этот конфликт.

Несмотря на то, что, по идее-то, все эти организации зависят от игроков. Ведь они делают спектакли, делают игру, делают шоу, на них идут зрители. Зрители же не ходят на собрания ИИХФ или каких-то лиг. Им интересны сам вид спорта и та игра, которую представляют игроки.

– Сергей Федоров после игры с «Ак Барсом» заявил, что пора забыть о содружествах и надеяться на взаимные договоренности. Мол, идет СВО, надо гнуть свою линию. Согласны?

– Я согласен с тем, что на каждой позиции мы должны отстаивать свои права. Иван имеет право на высказывания на льду. Имеет право играть. Значит, мы должны эти права отстаивать, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»

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5 комментариев

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ГЕНПЛАН
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила! (с)
+12
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sevault
Быков не швейцарец, а швейцар с олимпийскими медалями на шее: "Чего изволите - и рубль в ладошку".
+3
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