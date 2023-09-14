Быков о деле Федотова: «Раз пошла такая драка, надо начинать. Мы никогда не били первыми, мы миролюбивая нация. ИИХФ пошла на конфликт»

Вячеслав Быков считает, что ЦСКА и КХЛ правы в ситуации с Иваном Федотовым.

Вратарь принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

– Поговорим про ситуацию с Федотовым. Стоило ли ЦСКА так принципиально идти в лобовую в вопросе с заявкой ?

– Я считаю, что это вообще наше право. И я рад, что и КХЛ пошли навстречу и решили вступить в борьбу за Федотова. Потому что откладывать – не значит, что вы сможете победить. Раз пошла такая драка, то, значит, надо начинать.

– Бить первыми?

– Мы никогда не били первыми, потому что мы, в общем-то, миролюбивая нация. Та ситуация, которая сложилась с игроком – она подразумевала определенный конфликт, и Международная федерация пошла на этот конфликт.

Несмотря на то, что, по идее-то, все эти организации зависят от игроков. Ведь они делают спектакли, делают игру, делают шоу, на них идут зрители. Зрители же не ходят на собрания или каких-то лиг. Им интересны сам вид спорта и та игра, которую представляют игроки.

– Сергей Федоров после игры с «Ак Барсом» заявил, что пора забыть о содружествах и надеяться на взаимные договоренности. Мол, идет СВО, надо гнуть свою линию. Согласны?

– Я согласен с тем, что на каждой позиции мы должны отстаивать свои права. Иван имеет право на высказывания на льду. Имеет право играть. Значит, мы должны эти права отстаивать, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»