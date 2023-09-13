ФХР намерена оспорить штраф от ИИХФ в 5 тысяч франков из-за игры Федотова за ЦСКА

Федерация хоккея России намерена оспорить штраф ИИХФ из-за Ивана Федотова.

1 сентября голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея, принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Сразу по ходу матча оштрафовала московский клуб на пять тысяч швейцарских франков (около 540 тысяч рублей по текущему курсу).

«В не согласны с наложенным штрафом и планируют его оспаривать», – рассказал собеседник ТАСС.

сыграл три матча в составе в текущем сезоне .