ФХР намерена оспорить штраф от ИИХФ в 5 тысяч франков из-за игры Федотова за ЦСКА
Федерация хоккея России намерена оспорить штраф ИИХФ из-за Ивана Федотова.
1 сентября голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея, принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Сразу по ходу матча ИИХФ оштрафовала московский клуб на пять тысяч швейцарских франков (около 540 тысяч рублей по текущему курсу).
«В ФХР не согласны с наложенным штрафом и планируют его оспаривать», – рассказал собеседник ТАСС.
Иван Федотов сыграл три матча в составе ЦСКА в текущем сезоне КХЛ.
Пусть скажут спасибо России, что хоть она старалась возить суперзвезд на ЧМ, без нее эта шаражка вообще не нужна никому.