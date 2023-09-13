ФХР намерена оспорить штраф от ИИХФ в 5 тысяч франков из-за игры Федотова за ЦСКА

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Федерация хоккея России намерена оспорить штраф ИИХФ из-за Ивана Федотова.

1 сентября голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея, принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Сразу по ходу матча ИИХФ оштрафовала московский клуб на пять тысяч швейцарских франков (около 540 тысяч рублей по текущему курсу).

«В ФХР не согласны с наложенным штрафом и планируют его оспаривать», – рассказал собеседник ТАСС.

Иван Федотов сыграл три матча в составе ЦСКА в текущем сезоне КХЛ.

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7 комментариев

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Atsuktuvas
Не дадим себя отштрапонить ?
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Andrew Chepaylo
Ответ Далер Гайнеев
0 симпатий к цска, но НХЛ эту ИИХФ вертит на одном месте, чем КХЛ хуже? Пусть скажут спасибо России, что хоть она старалась возить суперзвезд на ЧМ, без нее эта шаражка вообще не нужна никому.
"чем КХЛ хуже НХЛ"? - эммм, всем🤷
+2
0
+2
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Далер Гайнеев
0 симпатий к цска, но НХЛ эту ИИХФ вертит на одном месте, чем КХЛ хуже?
Пусть скажут спасибо России, что хоть она старалась возить суперзвезд на ЧМ, без нее эта шаражка вообще не нужна никому.
+7
-6
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Roman Roman
Ответ Сидни Кросби 2
Чего там оспаривать,просто не платить и всё,мы им ничего не должны.
ты лично здесь причём? или ты чьи-то штрафы оплачиваешь? 🤣
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