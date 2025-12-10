Федотов отразил 27 из 28 бросков в матче АХЛ с «Шарлотт». Победа – 5-я в 13 играх за фарм «Коламбуса» в сезоне (89,7% сэйвов, КН 2,64)

Иван Федотов отразил 27 из 28 бросков в матче АХЛ с «Шарлотт».

Вратарь «Кливленда » Иван Федотов вышел в старте на матч регулярного чемпионата АХЛ с «Шарлотт » (3:1).

29-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Победа стала для него первой с 26 ноября и 5-й в 13 играх за фарм-клуб «Коламбуса » в текущем сезоне.

В текущей регулярке АХЛ Федотова 89,7% сэйвов при коэффициенте надежности 2,64.