Федотов отразил 27 из 28 бросков в матче АХЛ с «Шарлотт». Победа – 5-я в 13 играх за фарм «Коламбуса» в сезоне (89,7% сэйвов, КН 2,64)
Иван Федотов отразил 27 из 28 бросков в матче АХЛ с «Шарлотт».
Вратарь «Кливленда» Иван Федотов вышел в старте на матч регулярного чемпионата АХЛ с «Шарлотт» (3:1).
29-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Победа стала для него первой с 26 ноября и 5-й в 13 играх за фарм-клуб «Коламбуса» в текущем сезоне.
В текущей регулярке АХЛ Федотова 89,7% сэйвов при коэффициенте надежности 2,64.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
