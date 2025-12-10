Мичков без очков против «Сан-Хосе»: 1 бросок, 1 потеря и малый штраф за 12:47. У Матвея 8+8 в 28 играх в сезоне, вчера ему исполнился 21 год

Матвей Мичков остался без очков в матче против «Сан-Хосе».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (4:1).

На счету россиянина, которому 9 декабря исполнился 21 год, 16 (8+8) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:45.

Сегодня Матвей (12:47 – 9-е время среди форвардов «Флайерс», нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ ворот, допустил 1 потерю и получил малый штраф.